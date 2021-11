Remišová: Premenovanie súdov nepovažujeme za reformu

Za ľudí má rokovať s Kolíkovou o reforme.

3. nov 2021 o 15:23 TASR

BRATISLAVA. Tretia verzia súdnej mapy nerieši reformu prokuratúry ani najpálčivejšie problémy, ako sú prieťahy súdnych konaní a korupcia na súdoch.

Uviedla to líderka koaličnej strany Za ľudí, vicepremiérka a ministerka Veronika Remišová. Poslanci Za ľudí majú o návrhu v stredu rokovať s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou.

"Problém pre stranu Za ľudí je, že premenovanie súdov na pobočky nepovažujeme za skutočnú reformu justície," povedala Remišová. Strana podľa nej reformu justície podporuje. Musí byť však podľa nej "dôsledná, razantná a ministerka by mala byť oveľa odvážnejšia". Vylúčila, že by dôvodom odmietania reformy boli osobné spory.

Vicepremiérka tiež dodala, že nemá zmysel robiť reformu justície bez toho, aby sa robila reforma prokuratúry.

"Všetci sme sa zaviazali, že budeme reformovať prokuratúru vrátane upravovania kompetencií generálneho prokurátora, ako je napríklad paragraf 363. Tieto návrhy očakávame z dielne ministerstva spravodlivosti," skonštatovala.

Tretia verzia súdnej mapy počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Pôvodne sa ich počet mal znížiť z 54 na 30. Naďalej sa počíta so vznikom mestských súdov v Košiciach a Bratislave. Zostávajúce súdy ostanú ako pracoviská alebo sídla. Zrušiť by sa mali okresné súdy v mestách Partizánske, Skalica, Bánovce nad Bebravou a Kežmarok.

Zmena by sa mala týkať aj krajských súdov. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková plánuje ponechať všetkých osem pracovísk, pričom majú vzniknúť len tri obvody.

Sídlom krajských súdov by tak mala byť Trnava pre západoslovenský obvod, Žilina pre stredoslovenský obvod a Prešov pre východoslovenský obvod. Zmena by mala nastať k 1. januáru 2023.