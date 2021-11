Kto bije deti, odovzdáva im zranenie, ktoré si nesie z detstva

Terapeutka o medzigeneračnom prenose traumy.

4. nov 2021 o 9:21 Barbora Mareková, Adam Blaško

Vypočujte si podcast

https://anchor.fm/ludskost/embed/episodes/Kto-bije-deti--odovzdva-im-zranenie--ktor-si-nesie-z-detstva-e19nl2a

Počúvajte na Apple podcasty | Spotify | Google podcasty | RSS

"Deti sú hrdinovia empatie," hovorí psychologička a EMDR terapeutka Erika Bilíková. Naše mentálne zdravie sa nastavuje už v detstve - podľa dospelých, ktorí sa o nás starajú. Ich prežívanie a videnie sveta väčšina z nás zrkadlí celý svoj život - bez toho, aby sme si to uvedomovali.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V tejto epizóde Ľudskosti sa reportérka Barbora Mareková pýta na konkrétny mechanizmus prenosu traumy z generácie na generáciu. Čo s nami robí zlé zaobchádzanie zo strany rodičov, a prečo je dôležité sa k týmto zážitkom v dospelosti vrátiť.

V rozhovore zaznie:

čo sa stane ľuďom, ktorí zažijú ťažké veci a nespracujú ich

ako sa na mentálnom zdraví našich predkov podpísala vojna

ako sa trauma rodičov prejavuje v ich prístupe k deťom

aké to je, byť dieťa traumatizovaných rodičov

ako vplýva na deti fyzické násilie

ako ich ovplyvní emocionálna nedostupnosť rodičov

čo potrebuje každé dieťa pre zdravý vývin

ako vieme riešiť vlastnú traumatizáciu, aby sme ju neposúvali ďalej

Spomenuté v podcaste:

Alice Miller - psychoanalytička a autorka kníh:

- The Drama of the Gifted Child

- Thou Shalt Not Be Aware

- Banished Knowledge

- For Your Own Good

Hostka odporučila knihu:

Tajemství předků (Peter Teuschel)