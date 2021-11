Dobre ráno: Na Slovensku máme už teraz jeden z najťažších prístupov k interrupciám

Parlament má v týchto dňoch opäť rokovať o interrupciách.

3. nov 2021 o 23:30 Jana Maťková, Viktor Hlavatovič, Kristína Janščová

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=7kfcm-11207e0-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&font-color=&btn-skin=3

Počúvajte na Apple podcasty | Spotify | Google podcasty | RSS

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Za sprísnenie interrupcií je podľa prieskumu AKO iba 8 percent ľudí, no pre niektoré poslankyne a poslancov ide o najväčšiu politickú prioritu.

Parlament má v týchto dňoch opäť rokovať o návrhu Anny Záborskej, ktorý sťažuje prístup k umelému prerušeniu tehotenstva. V odborných aj laických kruhoch sa spisujú petície proti, ozývajú sa ale aj hlasy na jeho podporu.

V čom je návrh nebezpečný a ideme pomalými krokmi po poľskej ceste k úplnému zákazu interrupcií?

Jana Maťková sa pýtala Zuzany Kriškovej zo združenia Ženské kruhy.

Zdroj zvukov: SME

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Minister zdravotníctva Lengvarský nevylučuje pred Vianocami lockdown. Prijať sa podľa neho musia opatrenia, ktoré sploštia nárast prípadov. O zmene opatrení sa podľa jeho slov ešte bude diskutovať.

Od pondelka 8. novembra bude v čiernej farbe Covid automatu už 36 okresov, čo je skoro polovica všetkých okresov. Bordových okresov bude 34, červených sedem. V oranžovej farbe budú už len dva okresy.

Koalícia sa pri reformách zasekla , podľa ministra financií Igora Matoviča ide reformný proces dopredu "ako v lete na saniach". Veronika Remišová má problém s reformou súdnictva, ktorá je podľa nej len o premenovaní súdov na pobočky.

Skalnaté pleso vo Vysokých Tatrách úplne vyschlo, pred dvomi mesiacmi sa pritom z neho vylievala voda. Voda podľa meraní do plesa nepritekala a postupne sa odparila. Tatranci však veria, že sa po pribúdajúcich zrážkach znova naplní.

Svetoví lídri sa na klimatickej konferencii COP26 v Glasgowe zaviazali zastaviť odlesňovanie do roku 2030. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová oznámila, že Únia na tento účel vyčlení miliardu eur.

Odporúčanie

Fyre Festival mal byť veľkolepý, luxusný hudobný festival, ktorý sa mal konať na súkromnom bahamskom ostrove, s azúrovým morom, bielymi plážami, skvelými interpretmi a množstvom influencerských hviezdičiek. Nuž ale... skončilo sa to katastrofou.

Namiesto súkromných apartmánov na návštevníkov čakali premočené stany, príšerné jedlo a úplne iná lokalita. Samozrejme, návštevníci svoje peniaze už nikdy nevideli, ani investori, ani ľudia, ktorí sa na príprave festivalu podieľali.

Túto neskutočnú blamáž približuje dokument Fyre - The Greatear Party That Never Happened. Nájdete ho na Netflixe.