Študentská rada požiadala školský výbor o zachovanie nezávislosti akademickej pôdy

Rada vysokých škôl negatívne hodnotí, že zo strany ministerstva nevideli žiadnu reflexiu.

4. nov 2021 o 19:00 SITA

BRATISLAVA. Cieľom výboru Národnej rady SR (NR SR) pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport bude, aby do vlády išiel čo najviac konsenzuálny návrh novely zákona o vysokých školách.

Jeho predseda Richard Vašečka (klub OĽaNO) priblížil, že zámerom dnešného mimoriadneho zasadnutia výboru bolo, aby odzneli nezhody a nedorozumenia pri danej novele.

Vašečka chce konsenzus

Jeho členovia prijali na záver uznesenie, že zobrali na vedomie informáciu od ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga (SaS) o pripravovanej novele vysokoškolského zákona.

Vašečka podotkol, že v súčasnosti je návrh zákona o vysokých školách v medzirezortnom pripomienkovom konaní a subjekty ho tak môžu pripomienkovať.

Priblížil, že po jeho skončení by si chceli, ešte predtým než pôjde spripomienkovaná verzia na rokovanie vlády, znova sadnúť so zástupcami ministerstva a vysokých škôl. Snahou je totiž, aby do vlády išiel čo najviac konsenzuálny návrh.

Podľa predsedu výboru by sa minimálne v oblasti školstva nemali „lámať veci cez koleno“, teda presadiť to cez väčšinu, aby napríklad po voľbách neprišlo zas k zmene, pretože sa dotknuté strany nedohodli. „Čím väčší konsenzus, tým to podľa mňa bude stabilnejšie aj lepšie uplatniteľné v praxi,“ konštatoval.

Študentská rada žiada zachovanie nezávislosti

Predseda Študentskej rady vysokých škôl Filip Šuran uviedol, že zasadnutie školského výboru považujú za výborný krok.

Podotkol, že aj keď pre krátky čas nebola širšia diskusia možná, poslanci NR SR sa o návrh novely zákona zaujímali a väčšina z nich deklarovala záujem na nájdení kompromisného riešenia.

„Študentská rada vysokých škôl stále zotrváva na svojich požiadavkách stiahnuť zákon z medzirezortného pripomienkového konania alebo verejný prísľub, že zostane zachovaná akademická samospráva a budú vynechané niektoré neprerokované časti z návrhu novely zákona,“ zdôraznil.

Zároveň dodal, že pre tento moment plne podporujú protest študentov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ako aj ďalšie pripravované protestné zhromaždenia.

Rady vysokých škôl je sklamaná z ministerstva

Predseda Rady vysokých škôl Martin Putala ocenil, že sa stretnutie uskutočnilo. Za užitočné považuje, že si poslanci vypočuli situáciu a stanoviská.

Na druhej strane negatívne hodnotí, že zo strany ministerstva nevideli žiadnu reflexiu a zatiaľ necítia ochotu na konštruktívny dialóg. Pripomenul však slová, ktoré uviedol na záver stretnutia Vašečka, a to že sa naozaj musia dohodnúť.

„Ja som tam spomenul konkrétne veci, ku ktorým, keď prídu pripomienky, tak sa vieme o tom baviť ako to nastaviť, hovoril som o tom, že viem si to predstaviť napríklad pri spôsobe tvorby správnej rady, hovoril som o tom, že si to viem predstaviť pri tom, ako nastavíme nakladanie s majetkom, kde bude dvojkolové schvaľovanie a kde bude jednokolové a kedy to necháme čisto na rektora a viem si to predstaviť aj v mnohých iných oblastiach, ktoré som nespomínal,“ priblížil štátny tajomník Ľudovít Paulis (SaS) po skončení školského výboru.

Doplnil, že pripomienky vítajú. Zároveň podotkol, že ich zvážia podľa toho, ako budú argumentačne podložené. Podľa toho ich vyhodnotia a zapracujú alebo nezapracujú do konečnej verzie novely zákona.

