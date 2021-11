Budaj: Nie náhodou sú demonštranti proti reforme národných parkov antivaxeri

Parlament pokračuje v rozprave o reforme národných parkov.

5. nov 2021 o 12:02 SITA

BRATISLAVA. Parlament pokračuje v rozprave o reforme národných parkov. Poslanecká novela o ochrane prírody a krajiny počíta s prevodom pozemkov vo vlastníctve štátu pod správu Štátnej ochrany prírody.

Hlasovať sa bude o zákone až na budúci týždeň. V rozprave vystúpil minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO), na ktorého kriticky reagovali viacerí poslanci.

Minister povedal, že otázka reformy národných parkov mala byť vyriešená pred vyše 70 rokmi. Podľa neho nie náhodou sú demonštranti proti transformácii parkov antivaxeri „Je to obrana minulosti. Minulosť už bola, tá nepríde naspäť,“ hovoril minister.

Upozornil, že prvýkrát majú prísť peniaze z EÚ na vidiek. Odporcom reformy povedal, že nech sa postavia pred ľudí, že idú zmariť európsky plán obnovy.

Reformu podporujú odborníci aj petície

Budaj taktiež pripomenul, že transformáciu národných parkov podporujú odborníci zo Slovenskej akadémie vied, z Technickej univerzity Zvolen a spomenul aj dve občianske petície, ktoré podpísalo 50-tisíc a vyše 100-tisíc ľudí.

Pred poslancami tiež hovoril o „chrapúňoch“, ktorí si myslia, že sú kresťania, avšak hlásajú negativizmus a smejú sa zo Svätého Otca Františka..

„Chrapúni, ktorí sa smejú zo všetkého, čo je sväté, to je obraz totalít, ktoré mali také hlboké korene, že ani 32 rokov po novembri '89 sme sa ich nezbavili,“ zhodnotil minister s tým, že našťastie sa s tým mladá generácia vyrovná.

Nezaradený poslanec Štefan Kuffa sa pozastavil nad tým, že minister „vynadal“ poslancom.

„Čo si to dovoľujete, vy ste obyčajný minister! Nadávať poslancom do idiotov. Tu budete o novembri '89 rozprávať a národné parky spomeniete len tak mimochodom,“ reagoval Kuffa, podľa ktorého má Budaj ľudí z vidieka „za lúzerov“.

Poslanec ministrovi odkázal, že je nositeľom novej totality. „Vy nie ste tvár novembra '89, vy ste obyčajný ksicht, ktorý to zneužíva,“ dodal Kuffa.

Z reformy národných parkov sa stala politická téma

Poslanec Jaroslav Karahuta (Sme rodina) poznamenal, že ho mrzí, že sa z témy reformy národných parkov stala politické téma. Podľa neho nikto z koalície a ani z opozície nepovedal, že je proti ochrane prírody, ale reč je o forme, ako túto ochranu zabezpečiť.

Poslanec zdôraznil, že peniaze z plánu obnovy nemôžu byť dôvodom zmeny národných parkov. Karahuta sa prihovoril za to, aby sa najskôr uskutočnila zonácia národných parkov, ktorá určí pravidlá a potom sa uskutočnil presun pozemkov.

Malo by to byť odborné rozhodnutie. Ak sa nebude takto postupovať, tak to bude podľa poslanca ako stavať dom bez základov.

Poslanec Jaromír Šíbl (OĽaNO), jeden z predkladateľov novely zákona o národných parkoch, uviedol, že zonácia nakoniec bude aj tak predmetom politickej dohody schválenej vládou vo forme nariadenia.

„Tie návrhy zonácií pre jednotlivé národné parky nebudú robené v jednej verzii, ale vo viacerých alternatívach a nakoniec o tých alternatívach budú rozhodovať politici,“ uzavrel Šíbl.