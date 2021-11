ĽSNS chce na výbore riešiť zásah polície voči ľuďom bez rúšok v Piešťanoch

Takýto zásah sa podľa Kaliňáka za vlády Smeru nekonal.

5. nov 2021 o 13:21 TASR

BRATISLAVA. Brannobezpečnostný výbor Národnej rady SR by sa na budúci týždeň mal venovať aj zásahu polície voči ľuďom bez rúšok v Piešťanoch.

Tému chce otvoriť predseda opozičnej ĽSNS Marian Kotleba. Policajný zásah označil za neprimeraný.

K policajnému zásahu sa vyjadril aj Smer

Kaliňák podotkol, že za 12 rokov vlád Smeru ani pri protivládnych protestoch nezasahovali policajné zložky takýmto spôsobom.

"Zvykol som stávať na strane policajtov, ale teraz som sa na to nemohol pozerať, pretože sa bili práve občania SR," povedal.

Exminister podľa vlastných slov chápe policajtov, sú podľa neho v stresovej situácii. Myslí si, že k zásahu ich donútili. Zdôraznil pritom, že je úlohou politikov a vlády nastavovať opatrenia dobre.

Podľa Kaliňáka nie je v poriadku "tĺcť ľudí za to, že nemajú rúška".

Fico dodal, že vzhľadom na aktuálnu situáciu sa obáva toho, ako to bude na Slovensku vyzerať počas 17. novembra. Strana na vtedy plánuje zhromaždenie, dopoludnia by mala mať podľa Ficových slov aj snem. Líder Smeru pritom apeloval na ľudí, aby svoj názor prišli vyjadriť demokraticky.

Myslí si, že občania majú právo byť nahnevaní. Vláda podľa neho nezvládla boj s pandémiou.

"Všetko sa dá robiť inak. Slušným slovom sa treba prihovárať tejto verejnosti. My sme tu ako politici pre národ," povedal s tým, že vymeniť národ sa nedá, len politikov.

Na odporúčania konzília sprísniť opatrenia pre neočkovaných v čiernych okresoch reagoval tým, že to berie na vedomie, no nepovažuje to za správnu cestu boja s ochorením COVID-19.

Hovoriť budú o nahrávkach z chaty

Výbor by mal hovoriť aj o medializovaných policajných nahrávkach, ktoré zachytávajú stretnutia na chate, kde sa rozprávali predstavitelia Smeru-SD a advokát obvineného bývalého šéfa polície Tibora Gašpara. Pozvaní na výbor sú aj minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) a policajný prezident Štefan Hamran.

Okrem využitia odposluchov v kauze Očistec by mali členovia výboru hovoriť aj o vyšetrení na polygrafe vyšetrovateľky Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Diany Santusovej.

Niektorí členovia výboru tiež požiadali, aby sa na výbore podalo vysvetlenie postupu policajtov "k medializovanému prípadu policajného zásahu voči invalidnému občanovi SR Jánovi Hlinkovi, ktorý sa stal 19. októbra 2021 v klientskom centre Prievidza".