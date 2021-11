Fotograf ukazuje, ako sa Slovensko zmenilo v priebehu rokov

Obľúbené tatranské pleso vyschlo. Britský dokumentarista pomôže nakrútiť film o slovenskej divokej prírode. Predstavili najväčšie prehrešky architektúry za uplynulý rok. Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

5. nov 2021 o 14:02 The Slovak Spectator

1. Ako by počas pandémie mali fungovať školy? Ponúka sa viacero riešení, experti dokonca hovoria o krátkodobom prerušení prezenčnej výučby: Stricter measures planned as Covid spreads, school closures advised for worst districts

2. Mladá generácia vie, že nám dochádza čas. A nám politikom už dochádzajú výhovorky, povedala prezidentka Zuzana Čaputová v prejave na klimatickej konferencii v Glasgowe. Prečítajte si ho celý: Čaputová: We are failing the effort to prevent the irreversible devastation of our planet

3. Regulačný úrad pripravil systémové opatrenie na zníženie poplatkov za elektrinu s cieľom pomôcť priemyslu pri vysokom raste cien elektriny. Experti vidia návrh ako plošné opatrenie pomáhajúce všetkým priemyselným odberateľom, no firmy volajú aj po ďalších opatreniach: Utilities authority proposes helping electricity intensive companies

4. Dnešné deti čelia úplne iným výzvam než predchádzajúce generácie. Ako ich pripraviť na zvládanie problémov a zoceliť ich duševné zdravie? Five ways to raise resilient children

5. Globálne pandémie podobné tej koronavírusovej sú nepoistiteľné, hovorí v rozhovore šéf slovenskej pobočky Swiss Re, Nima Motazed. Popri riešení problémov spojených s covidom by sme podľa neho nemali zabúdať ani na klimatické zmeny: Pandemics are uninsurable, climate change is the real challenge

6. Nájdete v ňom iba holé skaly. Obľúbené Skalnaté pleso pod Lomnickým štítom úplne vyschlo: The mountain lake under Lomnický Štít has completely dried up

7. Hotel v Jasnej, zvláštna drevená konštrukcia pod Novým mostom či nová Stanica Nivy. Aj tieto objekty zaradili k tomu najhoršiemu, čo slovenská architektúra urobila za uplynulý rok: Nivy Station named an architectural sin, but it's not the worst of this year's Slovak architecture

8. Historické Jurkovičova tepláreň v Bratislave slúži novému účelu. Nájdete tu kancelárie, reštauráciu, ale aj galériu: Historic heating plant gets new lease on life

9. Britský dokumentarista pomôže nakrútiť film o slovenskej divokej prírode. V našom pravidelnom prehľade noviniek zo sveta cestovania, kultúry a športu sa dozviete aj to, aké kométy sa onedlho objavia na oblohe či koľko máme kamzíkov: Weekend: British wildlife broadcaster keen to film Slovak wildlife

10. Mliečny bar nahradil McDonald’s, cukrovinky zase kebab. Fotograf ukazuje, ako sa niektoré miesta na Slovensku (ne)zmenili v priebehu rokov: McDonald's instead of an old milk bar. Photographer shows how some places have not changed at all

