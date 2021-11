Odborníci naliehajú na opatrenia, Heger chce ich posúdenie. Ktoré sú pre koalíciu problém?

Konzílium navrhlo prísnejšie opatrenia.

5. nov 2021 o 18:11 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Napriek naliehavým výzvam odborníkov, aby vláda sprísnila protipandemické opatrenia, to vyzerá tak, že kľúčové návrhy epidemiológov nemusia politicky prejsť.

V situácii, keď pribúda šesťtisíc nových prípadov infikovaných koronavírusom denne a osem z desiatich príjmov v nemocniciach tvoria nezaočkovaní pacienti, sa konzílium odborníkov obrátilo na politikov.

Jedno z najzásadnejších opatrení, s ktorým prišli, je obmedzenie pohybu nezaočkovaných v najhorších čiernych okresoch. V praxi by to znamenalo zákaz vychádzania pre tých, ktorí si nedali pichnúť vakcínu proti covidu. Tak ako aj v minulosti by existovali aj výnimky zo zákazu - napríklad by títo ľudia mohli chodiť do potravín či k lekárovi.

Zrejme by zakázali aj cestovanie z čiernych do iných okresov. Pohyb by mal byť voľný pre očkovaných a pre tých, čo covid prekonali.