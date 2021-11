Sulík vysvetľoval cestu svojej dcéry do Dubaja i únik pasov

Cestu svojej dcéry neľutuje.

5. nov 2021 o 15:18 SITA

BRATISLAVA. Nie som odkázaný na zneužívanie svojej pozície, to ale neznamená, že som bezchybný človek. Takto reagoval minister hospodárstva Richard Sulík na situáciu okolo poslednej cesty slovenskej delegácie na Expo Dubaj.

Na nej sa podľa informácií zverejnených opozičnými politikmi zúčastnila nielen jeho dcéra, ale aj majiteľ advokátskej kancelárie, v ktorej ministrova dcéra pracovala. Ako Sulík uviedol, snaží sa dôveru, ktorú dostal od ľudí využívať v ich prospech, prináša to však svoju daň.

„Strata súkromia, ale aj boj s prekrútenými faktami, opozičnými klamstvami a osočovaním,” zhodnotil.

Cestu plánovali preplatiť

Minister uviedol, že od prvého momentu bolo jeho cieľom uhradiť všetky náklady na cestu jeho dcéry do Dubaja. Hotel zaplatil vopred, pri letenke vo vládnom špeciáli je možná platba až spätne. Takýto mal podľa vlastných slov Sulík úmysel od začiatku.

„Od prvého momentu bol plán, že si ju zaplatí sama,” tvrdil minister. Tu však podľa neho nastala chyba, ktorá sa týka podpísania zmluvy, v ktorej sa uvádza, že cestu jej uhradí štát.

„Podcenil som tú situáciu a Saška (dcéra Richarda Sulíka - pozn. redakcie) uzavrela zmluvu, ja som o tom nevedel,” priznal minister s tým, že téme venoval málo pozornosti a zanedbal ju.

„Nevenoval som sa tomu, podcenil som to a vyzerá to zle. Stalo sa to nedopatrením a určite sa mi to nikdy viac nestane. Ja neklamem,” pokračoval ďalej Sulík s tým, že išlo o administratívnu chybu.

Samotnú cestu svojej dcéry pritom neľutuje, ľutuje, že celej téme nevenoval patričnú pozornosť.

Sulík o zmluve so Zigom nevie

Čo sa týka prítomnosti šéfa advokátskej kancelárie Radoslava Zigu, v ktorej pracovala Sulíkova dcéra, na výstave ako aj jeho práci pre štát, sa Sulík vyjadril, že uvedenú pracovnú pozíciu si jeho dcéra našla sama ešte pred poslednými voľbami. Pracovný pomer ukončila pred cestou do Dubaja.

Zigu pritom považuje za zdatného v oblasti energetike, preto mu navrhol, aby išiel štát zastupovať do Slovenských elektrární. O zmluve s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví informácie nemá.

Minister sa vyjadril aj k zverejneniu pasov účastníkov delegácie na serveru Ulož.to. Podľa najnovších informácií to podľa neho vyzerá tak, že zamestnanci rezortu hospodárstva nepochybili.