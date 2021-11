Nového šéfa NCZI prísediaci na konkurze neodporúčali

Petra Lukáča nevylúčili zo súťaže, hoci načas nedodal podklady.

7. nov 2021 o 21:29 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Za víťaza konkurzu na šéfa Národného centra zdravotníckych informácií určila výberová komisia Petra Lukáča. Neodporúčal ho pritom ani jeden z prísediacich a Lukáč navyše načas nedodal prezentáciu svojho projektu.

Väčšina z prísediacich bola z mimovládnych organizácii. Nemali však hlasovacie právo a komisia nemusela prihliadať na ich názor.

Komisii, v ktorej bol okrem zástupcov ministerstva zdravotníctva aj šéf IT z Úradu vlády Ján Bučkuliak, neprekážalo ani to, že Lukáč nesplnil ani vstupné podmienky do súťaže.

Do finále ho posunul test z angličtiny, ktorý podľa hodnotenia komisie zvládol najlepšie z desiatich uchádzačov. Tento rok sa však Lukáč v apríli zúčastnil aj konkurzu na šéfa Pôdohospodárskej platobnej agentúru a po otázke v angličtine len s ťažkosťami hľadal slová.

Výhrady ku konkurzu Petra Lukáča vyhlásila výberová komisia za víťaza konkurzu na šéfa NCZI, hoci nikto z prísediacich ho neodporúčal

Lukáča pripustili ku konkurzu, hoci načas nedodal podklady

odborári NCZI kritizovali test z angličtiny, cez ktorý neprešli ôsmi z desiatich kandidátov

Lukáč nevysvetlil svoje vzťahy s aktérmi kauzy Dobytkár Jurajom Kožuchom a Martinom Kvietikom

V agentúre pracoval v čase, keď jej šéfoval Juraj Kožuch, ktorý bol donedávna vo väzbe po policajnej akcii Dobytkár. Spolu s ním je v nej obvinený aj finančník Martin Kvietik, ktorý vo väzbe zostáva.

Agentúra podľa polície pochybne rozdeľovala dotácie pre pôdohospodárov za vlád Smeru, keď boli ministri pôdohospodárstva zo SNS.

Lukáč svoj vzťah ku Kožuchovi a Kvietikovi doteraz nevysvetlil. SME nedvíhal telefón ani neodpovedal na SMS.

Napriek všetkým pochybnostiam ho minister zdravotníctva za OĽaNO Vladimír Lengvarský vymenoval za šéfa NCZI. Úradu sa ujal v piatok. Bude zarábať 6000 eur mesačne.

Centrum čelí od volieb 2020 sérii škandálov. Na jeseň spomínaného roku unikli za dočasného šéfovania Petra Bielika osobné údaje o viac ako 130-tisícoch pacientov, vyšetrených na covid-19. Vtedajší minister za OĽaNO Marek Krajčí za to Bielika neodvolal, ale o mesiac ho vymenoval za riadneho šéfa centra.

Odvolať ho musel až tento rok, keď centru v marci spadol prihlasovací systém na očkovanie.

Do piatku viedol centrum dočasne Pavol Capek, ktorého vymenoval Lengvarský. V konkurze však vypadol už v prvom kole, lebo neprešiel testom z angličtiny.

Ani polovica možných bodov

"Skôr administratívny pracovník, ako líder," zhodnotil Lukáča po zhruba hodinovom vypočúvaní šéf IT Asociácie Slovenska Emil Fitoš, jeden zo štyroch prísediacich. Ich hodnotenia zverejnilo ministerstvo na svojom webe.