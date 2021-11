Dobré ráno: Budú zaočkovaní zvýhodnení? Vláda sa hýbe pomaly

Konzílium odporúča adresnejšie opatrenia.

7. nov 2021 o 23:08 Daniela Hajčáková, Michal Katuška, Nikola Šuliková Bajánová

V priemere denne pribudne 6-tisíc infikovaných, nemocnice sa plnia a zdvojnásobil sa aj počet výjazdov záchrannej služby ku covidovým pacientom.

S tým samozrejme prichádza aj už dobre známe sprísňovanie pravidiel či otázky o povinnom očkovaní.

Kam smerujeme a čo nás v najbližšie dni čaká?

To sa Nikola Šuliková Bajánová pýta Daniely Hajčákovej a Michala Katušku z domácej redakcie denníka SME.

Zdroj zvukov: SME, TASR

Krátky prehľad správ

Český prezident Miloš Zeman poveril zostavením vlády šéfa ODS a lídra víťaznej koalície Spolu Petra Fialu. Povedal, že vláda musí vzniknúť rýchlo a, že program ODS je mu sympatický. Zeman sa od 10. októbra lieči v Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe a jeho minulotýždňový rozhovor pre rozhlasovú stanicu Frekvence 1, v ktorom oznámil plány s Fialom, bol prvým verejným vyjadrením od septembra.

Piešťanská polícia musela minulý týždeň zasahovať v miestnom supermarkete po tom, čo si v ňom organizovaná skupina ľudí odmietla nasadiť respirátory a nechcela ani odísť z predajne. Došlo pri tom k fyzického konfliktu, pri ktorom sa zranenili dvaja policajti a jeden muž.

Robert Fico pozýva bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara do politiky. Šéf Smeru povedal, že obvinenie Gašpara je nezmyselné, pretože je podľa jeho slov nevinný. Gašpar je spolu s ďalšími vysoko postavenými ľuďmi z polície v rámci kauzy Očistec obvinený z viacerých trestných činov. Od minulého týždňa je na slobode.

Zmiznutie päťdesiatich tisícov eur a zlatých mincí, ktoré boli odcudzené z kancelárie Roberta Fica v centrále Smeru, riešila strana vnútornou kontrolou. Povedal to hovorca Smeru po tom, ako bol Fico v piatok ráno vypovedať pre tento incident na polícii. Informácia o krádeži sa objavila v medializovaných nahrávkach z poľovníckej chaty. Stretával sa na nej Fico s obhajcom Marekom Parom, exministrom vnútra Robertom Kaliňákom, podnikateľom Miroslavom Bödörom a synom Tibora Gašpara. Fico následne novinárom vysvetľoval, že neverí bankám a časť úspor má preto v hotovosti.

Vo veku 36 rokov zomrel bývalý hokejista a generálny riaditeľ a viceprezident klubu iClinic Bratislava Capitals Dušan Pašek ml. Jeho smrť prišla len krátko po tom, čo na následky zlyhania srdca minulý týždeň v utorok zomrel hráč tímu Boris Sádecký.

Odporúčanie

Spelling Bee od New York Times je výborná minihra na rozcvičenie si mozgových závitov, ktorú viete hrať aj ak nemáte predplatné, aspoň do istej miery. Sedem písmenok a z nich skladáte slová a teda občas to je aj riadne namáhavé.