Prvý námestník Kandera zrušil obvinenie advokátke z kauzy Fatima

Neboli vraj splnené podmienky na trestné stíhanie.

5. nov 2021 o 16:54 SITA

BRATISLAVA. Prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera v zastúpení generálneho prokurátora Maroša Žilinku zrušil v stredu 3. novembra uznesenie vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry z 1. marca v časti, ktorou vzniesol obvinenie Anne Žedényiovej za zločin marenia spravodlivosti.

Ako informoval hovorca Generálnej prokuratúry Dalibor Skladan, zároveň Kandera zrušil naň nadväzujúce uznesenie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry zo dňa 7. júna v časti, ktorou zamietol sťažnosť obvinenej podanú proti uzneseniu o vznesení obvinenia.

Neodôvodnený procesný postup

„Po preskúmaní veci dospel prvý námestník generálneho prokurátora k záveru, že skutočnosti zistené pred vznesením obvinenia neodôvodňovali tento procesný postup a ani dôkazy vykonané po vznesení obvinenia nepreukázali vedomosť obvinenej A. Ž., ktorá mala ako advokátka zastupujúca klienta v inom trestnom konaní predložiť orgánom činným v trestnom konaní falšované dôkazy v podobe pozmenených SMS správ," povedal Skladan.

Z dôvodu absencie subjektívnej stránky – úmyselného zavinenia zahŕňajúceho vedomostnú stránku ako obligatórneho znaku skutkovej podstaty zločinu marenia spravodlivosti, tak podľa GP SR neboli splnené podmienky na trestné stíhanie obvinenej, a to nielen v čase vydania uznesenia o vznesení obvinenia, ale aj v súčasnosti.

„V trestnom konaní sa nezistilo, že by zo strany obvinenej advokátky A. Ž. došlo pri poskytovaní právnej pomoci klientovi k prekročeniu zákonných limitov v rámci platných právnych predpisov," dodal Skladan.

Ovplyvňovanie kľúčového svedka

Advokátka Anna Žedényiová bola pôvodne v rámci kauzy známej ako Fatima obvinená z marenia spravodlivosti a vydierania. Jedno obvinenie jej pritom zrušili už v marci.

Podľa vyšetrovateľov v kauze Fatima pomohla bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská v minulosti získať príslušníkovi skupiny sýkorovci Petrovi Čongrádymu nehnuteľnosť v Trenčíne za úplatok tri milióny slovenských korún.

Anna Žedényiová a ďalšie osoby podľa pôvodného obvinenia ovplyvňovali výpoveď kľúčového svedka.

O kauze mal konkrétne vypovedať svedok Michal Vida, ktorý neskôr výpoveď zmenil. Podľa polície mal Vidu v roku 2018 požiadať svat Jankovskej Peter V. v prítomnosti advokátky Žedényiovej o to, či by mohol pozmeniť už archivované správy od pôvodného majiteľa Fatimy Ondreja Janíčka.

Mal ich konkrétne prerobiť tak, aby to vyzeralo, že na neho nalieha on. So sfalšovanými esemeskami potom išla advokátka na políciu a predložila ich do trestného konania s tým, že Janíček ovplyvňuje Vidu.