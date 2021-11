Vysoké školy spustili petíciu za zachovanie akademickej samosprávy

Reforma vysokých škôl je ostro kritizovaná.

8. nov 2021 o 11:37 TASR

BRATISLAVA. Rada vysokých škôl, Študentská rada vysokých škô, Univerzita Komenského v Bratislave aj Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave spolu s podporou Klubu dekanov spustili petíciu za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách.

Na 16. novembra organizuje UK s podporou STU, Ekonomickej univerzity v Bratislave a hlavných vysokoškolských reprezentácií Slovenskej rektorskej konferencie, Rada vysokých škôl a Študentská rada vysokých škôl Zodpovedný protest za slobodné univerzity. Informuje o tom na svojom webe STU.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Podpora zmysluplných reforiem

Petícia podporuje podľa jej autorov zmysluplné reformy, zásadne však odmieta predložený návrh novely vysokoškolského zákona. Tvrdia, že obmedzuje akademické slobody a dáva nebezpečné právomoci politickým nominantom.

"My, učitelia, výskumníci, študenti, zamestnanci a zástupcovia slovenských vysokých škôl, máme záujem neustále sa zlepšovať, usilovať sa o kvalitné vzdelávanie a podporovať zmysluplné reformy. Zásadne však odmietame predložený návrh novely vysokoškolského zákona, pretože obmedzuje akademické slobody a dáva nebezpečné právomoci politickým nominantom, ktorí by tak mohli úplne ovládnuť vysoké školy, ich majetok a blokovať im všetky dôležité rozhodovacie procesy," uvádza sa v petícii. Dodali, že nechcú návrat do obdobia spred roku 1989. Pod petíciou je podpísaných viac ako 2100 podpisov.

Prostredie pre zlepšenie kvality

Žiadajú predkladateľa návrhu novely zákona, a to Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu , stiahnuť aktuálny návrh novely, vrátiť sa k vecnej diskusii a nastaviť vysokoškolský zákon tak, aby pripravil prostredie pre skutočné zvyšovanie kvality univerzít a zredukovanie odlevu študentov a výskumníkov do zahraničia v záujme budúcnosti a konkurencieschopnosti Slovenska.