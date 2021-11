Prezidentka podpísala novelu školského zákona

Informačné dopravné značky v obciach budú môcť byť okrem slovenčiny napísané aj v jazyku menšiny. Vyplýva to z novely zákona o používaní jazykov národnostných menšín. Do zákona sa zavedie možnosť použiť v obci informačné dopravné značky s názvom vyznačených cieľov v štátnom jazyku aj v jazyku národnostnej menšiny s cieľom navádzania účastníkov cestnej premávky. V súčasnosti sa v jazyku menšiny uvádza názov obce na dopravných značkách označujúcich začiatok a koniec obce, ako aj na budovách orgánov verejnej správy a ďalších vybraných miestach.

Vojenské hodnosti viac nebudú získavať verejní funkcionári. Povýšenie do hodnosti vojaka v zálohe bude možné len v prípade, že je povýšený zaradený do aktívnych záloh. Hodnosti vojaka vo výslužbe a vojnového veterána sa budú udeľovať ako prejav morálneho ocenenia, nemali by ich však získavať verejní funkcionári. Vymenovať alebo povýšiť do vojenskej hodnosti vojaka vo výslužbe a vojnového veterána bude možné až po zániku brannej povinnosti.