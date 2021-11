Bezpečnostný výbor potvrdil zákonnosť policajných zásahov proti odmietačom rúšok

Invalid bez rúška v Prievidzi je provokatér, povedal predseda výboru Krúpa z OĽaNO.

8. nov 2021 o 15:09 SITA

BRATISLAVA. Parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť sa zhodol s časťou opozície na tom, že zásah polície proti antirúškarom v minulých dňoch v Prievidzi a Piešťanoch bol zákonný.

Minister vnútra Roman Mikulec po mimoriadnom rokovaní výboru vyhlásil, že stojí za policajtami.

Uviedol, že podľa výsledkov kontroly nedošlo k porušeniu zákonov a predpisov.

Provokatér z Prievidze

Výbor riešil na podnet strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) prípad, keď polícia zakročila proti invalidnému dôchodcovi bez rúška a vyviedla ho z budovy Klientského centra Okresného úradu v Prievidzi.

Predseda výboru pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽaNO) povedal, že ide o človeka, ktorý je vyšetrovaný v 17 priestupkoch. „Bez ohľadu na to, že je to dôchodca a invalid, je to provokatér,“ poznamenal Krúpa.

Kotleba odmietol rokovať v rúšku

Na rokovaní branno-bezpečnostného výboru si odmieta nasadiť rúško poslanec Marian Kotleba (ĽSNS). Krúpa povedal, že sa v tejto veci obrátil na predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), aký postup má zvoliť.

Krúpa vysvetlil, že nemá oprávnenie Kotlebu vykázať z výboru. Môže ho len upozorňovať a prerušiť rokovanie výboru. Dodal, že sa mu na správanie Kotlebu sťažujú poslanci aj bežní ľudia.

Nerozhodnutá Saková

Nezaradená poslankyňa Denisa Saková (Hlas-SD) povedala, že sa „v tejto situácii neprikláňame ani na jednu a ani na druhú stranu“. Podľa nej má vláda vysokú mieru nedôveryhodnosti a občania neveria v profesionalitu opatrení vlády.

„Na druhej strane aj policajný zbor si plnil úlohy nadriadených,“ poznamenala s tým, že na obidvoch stranách musí dôjsť k upokojeniu situácie, a to sa stane s príchodom novej vlády.