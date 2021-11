Dobré ráno: Ficove ženy môžu byť ohrozením pre štát

Keď sa súkromie stáva verejným záujmom.

8. nov 2021 o 23:30 Tomáš Prokopčák, Peter Kováč, Jana Maťková

Je ženatý, býva v podnájme a občas sa ozve kamarátom, keď potrebuje luxusný ozdravný pobyt. Tak vyzerá osobný život Roberta Fica oficiálne, súkromie je pravdepodobne pestrejšie.

Do jeho súkromia by nám normálne nič nebolo, no zdá sa, že súčasťou tohto pestrého súkromia môžu byť rôzne vybavovačky, podozrenia z trestných činov či užívania majetku, ktorý sa zhmotnil len tak zo vzduchu.

Čo s tým má istá čakateľka na prokuratúre, ale najmä, čo s tým má samotný Robert Fico?

Tomáš Prokopčák sa pýta Petra Kováča.

Krátky prehľad správ

Súd vzal do väzby jedného z antirúškarov, ktorí napadli policajtov v piešťanskom supermarkete. Ďalší dvaja extrémisti budú stíhaní na slobode, všetkým trom hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.

Policajti, ktorí mohli vyniesť nahrávku z poľovníckej chaty, pôjdu na detektor lži. V pondelok to potvrdil predseda parlamentného branno-bezpečnostného výboru Juraj Krúpa. Konanie podozrivých policajtov preverí aj policajná inšpekcia.

Slovensko opäť neobsadí post sudcu a dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Súdnej rade totiž znovu nedoručili žiadne návrhy kandidátov, voľby plánované na 2. decembra sa tak tento rok neuskutočnia. Slovensko tento post nedokáže obsadiť od roku 2016, neuspeli napríklad Mária Patakyová či Radoslav Procházka.

Lídri českých koalícii Spolu a PirStan podpísali koaličnú dohodu. U našich susedov tak vznikne nová vláda premiéra Petra Fialu z ODS, ktorá bude mať 108 poslancov. ODS bude mať predbežne piatich ministrov, Starostovia štyroch, Piráti zrejme troch, KDU-ČSL troch a TOP09 dvoch.

V Afganistane môže tento rok v zime nastať hladomor. Svetový potravinový program pri OSN odhaduje, že riziku hladu a hladomoru je v krajine vystavených až 22 miliónov ľudí. Dôvodom je aj to, že krajiny odmietajú poskytnúť potravinovú pomoc Talibanu.

Odporúčanie

Ja viem, asi som posledný na svete, ale mojim dnešným odporúčaním je séria The Morning Show na Apple TVplus. Tento výlet do života médií, televízií a spoločenského tlaku ma príjemne prekvapila, a to hneď dvakrát: pôvodne som totiž čakal nejaké ľahké oddychovanie, asi akýchsi Priateľov pre dnešnú dobu - ale ono to je vážny dramatický seriál. A po druhé, Jennifer Aniston vie byť naozaj dobrá herečka.