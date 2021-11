Lengvarský: Zdravotníctvo môže byť na inej úrovni, nemôžeme sa vyhovárať na pandémiu

Nemocnice sa rušiť nebudú.

9. nov 2021 o 10:17 TASR

BRATISLAVA. Slovenské zdravotníctvo môže byť o šesť rokov v lepšej forme a priblížiť sa tak vyspelým krajinám Európskej únie. Aktuálne je však finančne, personálne aj technicky poddimenzované.

Ako v utorok na medzinárodnej konferencii ITAPA v Bratislave povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO), nemožno sa vyhovárať len na pandémiu nového koronavírusu.

Slovensko "zaspalo na desiatky rokov"

Situáciu možno zlepšiť vďaka finančným prostriedkom z Plánu obnovy a odolnosti SR, a to vo výške 1,1 miliardy eur, zdôraznil šéf rezortu zdravotníctva.

Prízvukoval, že ambície musia ísť "ruka v ruke s pokorou a odbornosťou", na ktorých podľa neho zdravotníctvo stojí.

Vyzdvihol tiež prácu slovenských lekárov, sestier a ostatného zdravotníckeho personálu. Tí sú podľa Lengvarského aktuálne fyzicky a psychicky vyčerpaní.

"Naše zdravotníctvo – a to sa v krízových situáciách ukazuje vždy najvýraznejšie – nie je v dobrej kondícii. Finančne, a preto aj personálne je poddimenzované, technicky zastarané. Budovy niektorých nemocníc nie sú vhodným, a už vôbec nie dôstojným miestom na prácu zdravotníkov a na liečbu pacientov," pripustil.

Slovensko podľa jeho slov v tejto oblasti "zaspalo na desiatky rokov". Myslí si preto, že sa treba dívať do budúcna.

"Nemôžeme si dovoliť riešiť iba pandémiu a COVID-19," uviedol.

Pripravujú zmeny v liekovej politike

Poukázal preto na projekty, ktoré sa podarilo zrealizovať a ktoré by slovenskému zdravotníctvu mohli do budúcna pomôcť. Poukázal napríklad na to, že do fakultných nemocníc pribudli nové CT a angiografické prístroje, lineárne urýchľovače či prístroje magnetickej rezonancie.

Pripomenul, že vznikli aj moderné urgentné príjmy pre deti a dorast v nemocniciach pre detských pacientov v Bratislave a v Banskej Bystrici. Poukázal aj na startupovú firmu zameranú na inovatívnu diagnostiku rakoviny prostaty.

Ministerstvo zdravotníctva SR podľa jeho slov pripravuje tiež zmeny v oblasti liekovej politiky či plánuje sfunkčniť nástroje na vyjednávanie dohôd medzi štátom a výrobcom o vstupe inovácií na slovenský trh.

Zmeny sa plánujú aj v oblasti dlhodobej a paliatívnej starostlivosti. Za najlepší krok považuje Lengvarský optimalizáciu siete nemocníc. Predpokladá, že prinesie viac zachránených životov, stabilizovanie zdravotníckeho personálu, modernizáciu budov a prístrojovo-technického zázemia v nemocniciach, podporu prevencie, kvalitnej liečby.

Zopakoval, že žiadna nemocnica sa rušiť nebude.