Pustíme očkovaných dnu a zvýšime zaočkovanosť. Vyjde vláde táto finta?

Opatrenia prijaté koaličnou radou sú veľmi slabé, vraví infektológ.

9. nov 2021 o 18:12 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Je to ako ruská ruleta. Do reštaurácii v čiernych okresoch pustíme zaočkovaných a budeme dúfať, že to dramaticky nezvýši počet nových infikovaných covidom. Zároveň budeme veriť, že v týchto okresoch vzrastie zaočkovanosť, lebo ľudia bez vakcíny budú chcieť ísť tiež dnu.

Hoci tento návrh koaličného štvorlístka, na ktorom sa dohodli jeho lídri v pondelok, znie lákavo pre zaočkovaných a motivujúco pre nezaočkovaných, odborníci si nie sú istí, či vyjde.

Plná zaočkovanosť na Slovensku totiž naďalej zostáva nízka - napriek desiatkam úmrtí denne a vyše dvom tisíckam pacientov v nemocniciach nepodstúpila vakcináciu ani polovica obyvateľstva. Obidvoma dávkami bolo do utorka zaočkovaných len necelých 45 percent.

"Ak budeme mať zaočkovanosť, ako je priemer Afriky, tak sa z pandémie nevymotáme, naše nemocnice zostanú zahltené a budeme mať veľa zbytočných úmrtí," vraví infektológ Peter Sabaka.

Epidemiológovia, lekári a analytici za najlepšie koalíciou schválené opatrenia považujú tie, ktoré dávajú hygienikom a policajtom do rúk nástroje na vymáhanie dodržiavania protipandemických opatrení.

Naopak, upustenie koalície od povinnosti púšťať do práce len zaočkovaných, otestovaných alebo tých, ktorí prekonali covid, vnímajú odborníci ako krok späť.

"Je to polovičaté riešenie, ktoré nebude mať efekt. Nezachráni nás pred katastrofou, pretože momentálne stojíme na jej pokraji," vraví Sabaka. Katastrofou podľa neho sú kolabujúce nemocnice a tisícky zbytočných úmrtí, ktoré nás v takom prípade čakajú. Doteraz na covid u nás zomrelo vyše 13-tisíc ľudí.

Keď sloboda vyšla inde, môže aj u nás

"Na koaličnej rade sme sa zhodli, že očkovaní a tí, čo prekonali covid, budú v čiernych okresoch môcť navštevovať reštaurácie či ubytovacie zariadenia," napísal v pondelok večer na facebooku po jej zasadaní premiér Eduard Heger.