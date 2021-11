Dobré ráno: OĽaNO ide v stopách Smeru, úrady obsadzuje svojimi ľuďmi

Okolo nového šéfa NCZI je viacero otáznikov.

9. nov 2021 o 23:30 Jana Maťková, Ján Krempaský, Viktor Hlavatovič

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=kixku-1128665-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&font-color=&btn-skin=3

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Už štvrtý riaditeľ v tomto roku. Z konkurzu na šéfa Národné centrum zdravotníckych informácii vzišiel ako víťaz Peter Lukáč. Tento výber však medzi odbornou verejnosťou vzbudzuje viaceré otázniky.

Nedodal potrebné podklady načas, nevysvetlil svoje vzťahy s obvinenými z kauzy Dobytkár a nikto z odborníkov ho na túto funkciu neodporučil. Napriek tomu výberové konanie vyhral a minister zdravotníctva ho vymenoval do funkcie.

Ide opäť o dosadenie tzv. "nášho človeka" do lukratívnej pozície, v ktorej bude zarábať 6000 eur mesačne?

Jana Maťková sa pýtala reportéra denníka SME Jána Krempaského.

Zdroj zvukov: TASR, FB/MZSR

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Očkovaní a ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, by mohli v čiernych okresoch navštevovať reštaurácie či ubytovacie zariadenia. Zhodla sa na tom koaličná rada a dnes o tom bude rozhodovať vláda. Ďalej sa má rozhodnúť aj o tom, že si zamestnávateľ bude môcť vyžiadať od zamestnanca COVID pass.



Nemocnice v Žilinskom kraji sú preplnené, už prevážajú pacientov do iných zdravotníckych zariadení. Stav zdravotníctva je pred kolapsom, upozorňuje žilinská županka Erika Jurinová. Spolu so zdravotníkmi žiada ľudí, aby sa dali zaočkovať a boli zodpovední.



O reforme národných parkov poslanci včera nakoniec nehlasovali. Hlasovanie odložili na najbližšiu parlamentnú schôdzu. Reforma nemá podporu u Sme rodina a nesúhlasia s ňou ani niektorí poslanci SaS a OĽaNO.

Policajný prezident Štefan Hamran je za to, aby policajtov, ktorí vyniesli nahrávky z chaty, prepustili, a aby ich stíhala inšpekcia. Povedal to v Rádiu Expres. Hamrana zároveň znepokojuje, že nahrávky naznačujú, že Robert Fico vedel o odpočúvaní vyšetrovateľov NAKA.

Európsky orgán práce, v skratke ELA už sídli na Slovensku v Bratislave. Úlohou ELA je zlepšovať spoluprácu medzi krajinami EÚ, koordinovať spoločné inšpekcie a posudzovanie rizika v súvislosti s otázkami cezhraničnej mobility medzi krajinami EÚ.

Odporúčanie

Ve stínu celibátu je podcastová miniséria Seznam Zprávy o žene, ktorá otvorene rozpráva o tom, ako ju sexuálne zneužíval kňaz, keď mala 16 rokov. Silná výpoveď Jiřiny Kočí poukazuje na opakujúci sa problém v cirkvi, pred ktorým sa často zatvárajú oči a ktorý vo veľkej väčšine prípadov zostáva nevyšetrený.