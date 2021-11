Záborskej zákon neprešiel, na poslednú chvíľu zmenilo názor sedem poslancov

Na hlasovaní bolo 134 poslancov.

BRATISLAVA. Zákon skupiny poslancov okolo Anny Záborskej (Kresťanská únia), ktorý komplikoval prístup ženám k interrupciám, neprešiel.

Na finálnom hlasovaní bolo prítomných 134 poslancov, návrh podporilo 67 poslancov. Na jeho schválenie chýbal jeden hlas.

Proti návrhu sa vyslovilo 38 poslancov, zdržalo sa ich 28 a jeden nehlasoval.

Záborská: Hlasovalo viac poslancov ako pred rokom

"Hlasovalo viac poslancov ako pred rokom," povedala v prvej reakcii Záborská. "Výsledok sa počíta," dodáva, že téma pomoci ženám je témou dňa.

"Keď hovoríme o pomoci núdznym, nesmieme zabudnúť na skupinu žien, ktoré sa v kritickej chvíli rozhodujú, či dieťa donosia alebo potratia."

Liberálne krídlo OĽaNO je s výsledkom hlasovania spokojné. "Poslanci nie sú stotožnení s tým, aby sa zavádzali nové reštrikcie," povedal Kristián Čekovský po hlasovaní.

S výsledkom je spokojná aj Romana Tabák (OĽaNO), v prípade predloženia podobného návrhu hovorí, že jej hlas už nedostane ani v prvom čítaní. "Už teraz som si istá, že im nejde o pomoc," povedala.

Jana Bittó Cigániková (SaS) vraví o straníckom príkaze. "Ak mi je bližší stranícky príkaz ako sloboda a zdravie žien, tak to pre mňa nie je liberál," komentovala hlasovanie časti poslancov OĽaNO o pozmeňujúcich návrhoch.

Dobrá správa podľa predsedníčky zdravotníckeho výboru je, že "ženy zatiaľ nemali oklieštené práva".

Ako kto za Záborskej návrh hlasoval

Návrh zákona podporili takmer všetci poslanci OĽANO okrem ôsmich, niekoľkí sa aj zdržali. Klub SaS bol proti.

Zo Sme rodina väčšina poslancov návrh podporila, proti boli Boris Kollár, Zuzana Šebová a Petra Krištúfková.

Návrh zákona tiež podporili nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu, takisto aj poslanci zo strany Za ľudí okrem Alexandry Pivkovej, ktorá bola proti.

Poslanci Smeru sa väčšinou zdržali, návrh podporili Vladimír Faič, Marián Kéry a Juraj Blanár.

Všetci poslanci za ĽSNS návrh podporili.

Siedmi zmenili názor v priebehu sekúnd

Sedem poslancov zmenilo v priebehu niekoľkých sekúnd svoje hlasovanie, a vďaka tomu Záborskej návrh neprešiel. Ide o poslancov, ktorí v druhom čítaní hlasovali za jej návrh, no vzápätí v treťom čítaní už boli proti, zdržali sa alebo nehlasovali vôbec.

Ak by hociktorý z týchto siedmich poslancov bol aj v treťom čítaní za, návrh k interrupciám by poslanci schválili. Ide o týchto siedmich poslancov: z klubu OĽaNO sú to Richard Nemec, Tomáš Šudík a Vladimír Zajačik.

Z klubu Sme rodina najskôr hlasoval za návrh líder hnutia Boris Kollár, no vzápätí v treťom čítaní návrh nepodporil.

Spomedzi poslancov Smeru názor zmenil Maroš Kondrót, z nezaradených poslancov sú to poslanci Richard Raši, ktorý je dnes v strane Hlas Petra Pellegriniho, a odídenec z klubu ĽSNS Jozef Šimko.

Množstvo pozmeňujúcich návrhov

Počas utorkovej diskusie predložila predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) dvanásť pozmeňujúcich návrhov, ktoré obsahujú 30 zmien.

Pozmeňujúce návrhy predložila aj autorka zákona Anna Záborská, kontroverzný bod, ktorý by predĺžil dobu, počas ktorej nemôže gynekológ vykonať umelé prerušenie tehotenstva, v ňom však ostal.

Zmeny navrhovalo aj liberálne krídlo OĽaNO okolo Kristiána Čekovského a Andreja Stančíka. Tí chcú vynechať obmedzenia a reštrikcie a prijať iba tú časť návrhu, ktorá je zameraná na ekonomickú a sociálnu pomoc. Pozmeňujúci návrh podal aj poslanec Jozef Hlinka (Sme rodina).

Čo mal priniesť Záborskej návrh

Zákon mal priniesť zmenu čakacej lehoty, od požiadania o umelé prerušenie tehotenstva, po dobu, kedy môže byť vykonané. Na tento bod návrhu reagovala aj komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatovič, upozornila na zdravotné riziká aj porušovanie ľudských práv. Rovnako sa proti nemu postavila aj časť gynekologicko-pôrodníckej obce.

Návrh zákona mal tiež zakázať reklamu na interrupcie, ale aj osobitný príspevok pri narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Súčasťou zákona bolo aj premenovanie umelého prerušenia na umelé ukončenie tehotenstva.