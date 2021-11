Naď: Na vojakov, ktorí odmietli chrániť zdravotníkov, sme dali trestné oznámenie

BRATISLAVA. Do vojakov vkladá štát v čase pandémie veľké nádeje. Pomáhali pri plošnom testovaní a vláda ich v ostatných týždňoch nasadzuje aj na ochranu vakcinačných centier pred nájazdníkmi.

Predošlé dni však ukázali, že medzi výtržníkmi z piešťanského Lidlu sú aj bývalí príslušníci armády. Prepojenia majú, navyše, aj na ďalších vojakov, ktorí sú naďalej v aktívnej službe.

O tom, aké sú v armáde nálady v postoji k pandémii a ako napredujú rozbehnuté armádne nákupy, hovorí pre SME minister obrany JAROSLAV NAĎ (OĽaNO).

V rozhovore sa dočítate aké väzby na armádu mali výtržníci z piešťanského Lidla,

prečo dáva ministerstvo obrany trestné oznámenia na niektorých vojakov a prečo sa, naopak, zopár jedincov z armády obrátilo na Medzinárodný súdny dvor v Haagu,

aká je zaočkovanosť vojakov a či by sa mali povinne očkovať,

aké trestné oznámenie chystá rezort pre šafárenie, ktoré našiel v rezortnom podniku,

ako Vojenské spravodajstvo utopilo podozrenia z trestnej činnosti, ktoré má z odpočúvaní,

či sú reálne termíny dodania nových stíhačiek F-16 a čo nastane, ak ich USA nedodržia,

kedy sa v Trenčíne začne s výrobou častí radarov, ktoré kupuje Slovensko,

koľko uchádzačov sa hlási do tendra na transportéry.

V uplynulých dňoch vzbudila pozornosť informácia, že antirúškarmi z piešťanského Lidla sú bývalí vojaci. Pod statusom poslanca Andreja Stančíka (OĽaNO) ste dokonca napísali, že títo ľudia sú platení Smerom. Z čoho vychádzate?

O tom, že sú platení, som osobne presvedčený. Keďže sa k nim najviac hlási Smer, vôbec by som sa nečudoval, keby to tak bolo.

Objektívne vieme povedať, že títo ľudia chodia po celom Slovensku a podobné rozbroje vyvolávajú opakovane. Rovnako opakovane ich riešili aj policajti.

Dvaja dotknutí bývalí vojaci chodia po Slovensku pomedzi paneláky v kolóne automobilov a pomocou megafónov vykrikujú antivaxerské heslá, urážajú vládu. Sú pri tom koordinovaní. Neviem si predstaviť iný než finančný dôvod, pre ktorý by to robili.

Sú to však len dojmy?

Áno, je to moje vnútorné presvedčenie a nemám o tom žiadny dôkaz. Logika veci nepustí.

Je to ako so skupinkou ľudí, ktorí chodia pred domy politikov, lekárov či vedcov. Keď sa na nich médiá pozreli bližšie, zistili, že sú to rôzni nezamestnaní ľudia, ktorí majú nedoplatky na odvodoch a tak ďalej. Z čoho by to teda robili? Predpokladám, že dostávajú peniaze na ruku od niekoho, kto to organizuje.

Aj na nahrávke od chalupárov Miroslav Bödör povedal Robertovi Ficovi: Povedz, kde budeš mať protest a ja ti tam pošlem ľudí.

Na akých pozíciách v armáde pôsobili spomínaní dvaja výtržníci?

Jeden bol dôstojník – kapitán, druhý bol slobodník. Pôsobili v Topoľčanoch a v Seredi. Jeden z dvojice odišiel v priebehu minulého volebného obdobia a dôstojník odišiel z Ozbrojených síl v priebehu tohto roka.

Za akých okolností odchádzali?