Vplyv zmeny klímy na život pociťuje 80 percent Slovákov

Slováci podľa prieskumu o čosi viac podporujú jadrovú energiu než iní Európania.

10. nov 2021 o 11:16 TASR

BRATISLAVA. Osemdesiat percent Slovákov pociťuje, že zmena klímy má vplyv na ich každodenný život.

Šesťdesiat percent si myslí, že Slovensku sa do roku 2050 nepodarí rázne znížiť uhlíkové emisie, ako sa zaviazalo v parížskej dohode.

Vyplýva to z prieskumu Európskej investičnej banky (EIB) o klíme. Do prieskumu sa zapojilo viac než 30-tisíc respondentov v období od 26. augusta do 22. septembra, s reprezentatívnym panelom pre každú z 30 dopytovaných krajín.

Najväčšia výzva pre ľudstvo

Zmena klímy a jej dôsledky sú podľa 75 percent Slovákov najväčšou výzvou pre ľudstvo v 21. storočí. Sedemdesiatštyri percent ľudí sa domnieva, že núdzová situácia v oblasti klímy ich znepokojuje viac než ich vládu.

"V dôsledku toho sú pomerne skeptickí, čo sa týka schopnosti ich krajiny podstúpiť náročnú zelenú transformáciu," hodnotí EIB. Krajine sa podľa 40 percent Slovákov podarí do roku 2050 znížiť emisie. Väčšina (60 percent) si však myslí, že sa to Slovensku nepodarí.

Viac než polovica ľudí (55 percent) je za prísnejšie vládne opatrenia, podobné opatreniam v boji proti pandémii, ktorými by nastala zmena v správaní ľudí, vyplýva z prieskumu. Dvanásť percent Slovákov verí, že globálne otepľovanie nie je spôsobené ľudskou činnosťou.

Pri otázke, o aký zdroj energie by sa mala krajina v boji proti globálnemu otepľovaniu opierať, väčšina Slovákov uprednostňuje pri riešení núdzovej situácie v oblasti klímy obnoviteľné zdroje energie (56 percent).

"Podpora v prospech obnoviteľných zdrojov energie je na Slovensku výrazne badateľná u ľudí mladších než 30 rokov," uvádza EIB s tým, že za je 64 percent.

Slováci podľa prieskumu o čosi viac podporujú jadrovú energiu než iní Európania. Na Slovensku sú ľudia starší než 64 rokov (21 percent) oveľa viac za jadrovú energiu než ľudia mladší ako 30 rokov (13 percent).

V prieskume sa Slováci viac domnievajú, že ich krajina by sa mala opierať o šetrenie energiou. Šetrenie energie sa tak v prieskume umiestnilo vysoko nad rastúcou úlohou zemného plynu (šesť percent).

Päťročná záručná doba

Väčšina Slovákov, 68 percent, by podporila zavedenie dane na výrobky a služby, ktoré najviac prispievajú ku globálnemu otepľovaniu.

Respondenti sú aj za päťročnú minimálnu záručnú dobu na všetky elektrické a elektronické výrobky, a to 95 percent.

Za nahradenie letov na krátku vzdialenosť rýchlymi nízkoemisnými vlakmi je 92 percent. Rovnako sú aj za opatrenia, ako je napríklad posilňovanie vzdelávania a zvyšovanie povedomia u mladých ľudí o udržateľnej spotrebe, ide o 94 percent ľudí.

EIB spustila štvrté vydanie prieskumu EIB o klíme, ktorý je zhodnotením toho, ako ľudia zmýšľajú o zmene klímy. Prieskum sa realizoval spolu s firmou BVA zameriavajúcou sa na výskum trhu.

EIB je inštitúcia Európskej únie, ktorá zabezpečuje dlhodobé úverovanie a ktorú vlastnia členské štáty. Pôsobí približne v 160 krajinách a je jedným z najväčších mnohostranných veriteľov v oblasti projektov zameraných na opatrenia v oblasti klímy na svete.