Kollár: Sulík je ekonomický stroj bez empatie

BRATISLAVA. Sme rodina nechce podporiť žiadnu z troch reforiem - súdnu mapu, stratifikáciu nemocníc ani prechod národných parkov pod ministerstvo životného prostredia. Parlament odkladá hlasovania a hľadá hlasy. Niektorí poslanci v koalícii sa pýtajú, načo je takáto koalícia dobrá.

Predseda parlamentu BORIS KOLLÁR (Sme rodina), v rozhovore opisuje, prečo je strana proti reformám a čo sa musí v koalícii zmeniť.

Boris Kollár od roku 2020 je predsedom parlamentu,

v roku 2015 založil hnutie Sme rodina,

hnutie v minulých parlamentných voľbách získalo 8,24 percenta hlasov,

politicky angažovať sa začal v roku 2010.

Richard Sulík (SaS) sa v utorok vyjadril, že nevie, načo je dobrý koaličný partner, ktorý neodsúhlasí žiadne reformy. Na druhej strane však žiada podporiť - on to nazval hlúpe návrhy –, ako sú nájomné byty, ktorých návrh je podľa neho zlý a nekoncepčný. Skúste mi povedať, načo ste teda v koalícii?

Môžem začať fungovať ako Richard Sulík a urážať svojho koaličného partnera. Môžem povedať, že tieto veci rozprával len preto, aby prekryl svoje papalášstvo a rodinkárstvo v rámci cesty do Dubaja. Môžem vytiahnuť ranč, o ktorom nechce nič vysvetľovať.

Mám týmto spôsobom chodiť po médiách a riešiť to takto? Nie. Nerobil som to ani vtedy, keď to Sulík robil.

To, že nemá sociálne cítenie a empatiu, vieme všetci, je ekonomický stroj, analytik, empatiu tam hľadať asi ťažko. Samozrejme, že mu vlaky či obedy zadarmo alebo lacné nájomné bývanie pre obyčajných ľudí nič nehovoria a sú to preňho hlúpe nápady. Pre nás sú to zásadné veci, ktoré treba ľuďom priniesť.

Očakávate, že niekto podporí nájomné byty, keď sa s vami nevedia v koalícii dohodnúť na reformách?

Myslím si, že na konci dňa to podporia. Máme to aj v programovom vyhlásení vlády.

My nie sme proti reformám, sme proti reformám v tomto znení a v prístupe k ľuďom. Môžeme hovoriť o súdnej mape. Tú chce už asi len ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (klub SaS), lebo proti sú všetky justičné odbory, sudcovia aj samosprávy v dotknutých okresoch či krajoch. Pýtam sa: kto chce reformu okrem pani Kolíkovej?

To hovorí aj Robert Fico (Smer).

Hovorím, čo som počul. Boli sa u mňa sťažovať odborári, krajskí sudcovia, sudcovia, ktorí vyjadrili absolútnu nedôveru súdnej mape. Najprv sa malo zrušiť 20 súdov, potom štyri.

Nikto to nechce, neberte to tak, že je to výmysel Borisa Kollára. Má sa rušiť Krajský súd v Banskej Bystrici, tak som v Rožňave počúval: ako budeme chodiť na odvolací súd do Žiliny?

Načo je z pohľadu občana vláda, ktorá odsúva hlasovania a nevie sa na ničom dohodnúť? Vyzerá to tak, že ste v móde, keď kúrite, svietite, udržiavate.