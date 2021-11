12. nov 2021 o 19:48 I Platený obsah Lovia malé ryby. Správa o stave pytliactva v revíri Bödörovcov

Ak by kamera zachytila porciovanie jeleňa na čierny trh, bol by to výnimočný prípad.

Matúš Burčík Vedúci domáceho spravodajstva Novinka: Dostávajte články obľúbených autorov e-mailom. Vyskúšajte novú funkciu a zapnite si odber.