Čaputová vníma Ficove kroky ako útok na svoju osobu

Prezidentka kritizovala predsedu Smeru.

BRATISLAVA Prezidentka a Kancelária prezidenta nie sú právnou poradňou. Ak by predsedovi strany Smer Robertovi Ficovi skutočne išlo o referendum, poradil by sa s právnikmi a otázky v ňom nastavil inak. V relácii Braňo Závodský naživo na Rádiu Expres to povedala prezidentka Zuzana Čaputová.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Je to hra o záujem o referendum. Je to nezodpovedné, keďže to rozviruje vášne,“ povedala prezidentka, ktorá Ficove kroky berie aj ako útok na svoju osobu.

„Veľmi odporúčam, aby v budúcnosti ktokoľvek, kto bude chcieť pre ľudí pripraviť otázky do referenda, prosím, konzultujte to s právnikmi,“ dodala prezidentka.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prezidentka: Referendové otázky Smeru sú podmienené, zákon to zakazuje Čítajte

Hlava štátu uviedla, že rešpektuje 600-tisíc ľudí, ktorí sa na jar podpísali pod petíciu za vyhlásenie referenda pod otázkou, ktorá bola neskôr Ústavným súdom vyhlásená za protiústavnú.

V aktuálnom prípade považovala za korektné a férové hneď na začiatku nového procesu jasne pomenovať, že dve otázky, pod ktoré by sa zbierali podpisy, sa navzájom podmieňujú. Zákon pritom jasne hovorí o tom, že otázky v referende sa podmieňovať nesmú.

Predsedníctvo strany Smer ešte v októbri schválilo znenie otázok na petičnú akciu o vyhlásení referenda o predčasných voľbách. S otázkami sa následne strana obrátila na prezidentku Zuzanu Čaputovú, od ktorej žiadali vyjadrenie, či by sa s dvomi referendovými otázkami obrátila na Ústavný súd, alebo by odobrila vyhlásenie referenda.