O poslenej rozlúčke by mohlo byť viac informácií zajtra.

BRATISLAVA. Speváka Miroslava Žbirku trápil zápal pľúc opakovane. V nemocnici s ním bol už v roku 2017.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Nález na pľúcach speváka nie je nič žartovné, odkazoval vtedy fanúšikom.

"Na radu lekárov poctivo odpočívam a mám dosť času rozmýšľať o tom, ako by som to mohol fanúšikom vrátiť a čo všetko by som v roku 2017 mohol urobiť. A ako sa poznám, bude toho asi zase dosť,“ povedal Žbirka pred štyrmi rokmi, keď sa zotavoval z choroby vo Vysokých Tatrách.