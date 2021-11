Eva Mišíková: Z Petrova by som korunného svedka neurobila ani v opitosti

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Eva Mišíková si ako prokurátorka získala povesť bojovníčky proti mafii. Teraz zastupuje viaceré osoby zapojené v takzvanej vojne policajtov, napríklad bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského, podnikateľa Petra Košča či bývalého šéfa operatívcov Jána Kaľavského. Všetci kedysi pracovali pre štát, no dnes sú obvinení z korupcie.

Mišíková v rozhovore pre SME opisuje, aké chyby našla v postupe vyšetrovateľov a či zmenila názor na Daniela Lipšica, ktorého odporúčala na post špeciálneho prokurátora.

Prečo ste sa v takzvanej vojne policajtov rozhodli zastupovať Petra Košča, Vladimíra Pčolinského a Jána Kaľavského?

Na úvod poviem, že podľa mňa tu žiadna vojna policajtov nie je, nestojím na žiadnej strane a po viac ako 40 rokoch praxe sa naozaj nepotrebujem nikoho zastávať. Ak niekto niečo spravil, nech si za to nesie zodpovednosť.

Ale nech sa na mňa nikto nehnevá, keď vidím jasné porušovanie práv, tak na to upozorním. Robila som tak kedysi v prípade disciplinárneho stíhania bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku a robím tak aj teraz pri bývalom šéfovi SIS Vladimírovi Pčolinskom.

Veľké prípady, ktoré vyšetrovatelia dnes riešia, si vyžadujú profesionálny prístup, a nie krvavé oči.

Špekuluje sa o tom, že ste sa ich rozhodli zastupovať preto, že s nimi máte blízke vzťahy. Je to pravda?

Neviem síce, od koho to pochádza, ale ide len o špekuláciu. Jej autor by mal ozrejmiť, čo má na mysli pod spojením „blízke vzťahy“, lebo inak je to vágny pojem.