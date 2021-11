Fico: Prezidentka sa vybrala politickou cestou Kisku a môže skončiť rovnako

Šéf Smeru tvrdí, že zmarila referendum o predčasných voľbách.

BRATISLAVA. Prezidentka Zuzana Čaputová sa vybrala tou istou politickou cestou ako exprezident Andrej Kiska a ako on aj skončí, ak nepochopí úlohu a postavenie hlavy štátu.

Vo videu na sociálnej sieti to uviedol predseda opozičnej strany Smer Robert Fico ako reakciu na prezidentkine vyjadrenie v diskusnej relácii.

"Ak si predstavujete spravodlivosť a demokraciu tak, ako ste si ju priniesli z liberálneho politického prostredia, tak sa do neho vráťte a dajte priestor takej hlave štátu, ktorá to s touto krajinou a ľuďmi myslí dobre," odkázal Fico Čaputovej.

Fico pripomenul, že hlava štátu zmarila referendum o predčasných voľbách a robí všetko preto, aby zmarila aj ďalšie. Podľa vlastných slov nerozumie, prečo útočí na opozíciu, ktorá "si robí svoju prácu".

Čaputová vníma aktivity opozície v súvislosti s referendom ako "hru na záujem o referendum".

Je podľa nej nezodpovedné burcovať ľudí a rozvíjať vášne pre to, aby mohla opozícia útočiť na prezidentský úrad, o ktorý jej do budúcna ide. Ak by opozícii o referendum išlo, tak po diskusii s ústavnými právnikmi by sa dali naformulovať otázky tak, aby sa dalo vypísať.