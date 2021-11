Dobré ráno: Žbirka tam vždy bol, aj keď ste už nevládali

Prečo bol Miroslav Žbirka taký výnimočný.

Hanblivý chlapec, skromný a milý, vtipný a s kúskom typického britského džentlmenstva.

Miroslav Žbirka nebol ani tak hudobník, bol skôr spoločenskou inštitúciou: a bolestivo si to uvedomujeme až teraz, keď sme sa dozvedeli, že už nám do redakcie svojim typickým spôsobom nezavolá, že už nezahrá koncert, že sa s nikým neporozpráva. Jeho hudba bola pritom silná, nikdy v nej neuhol a, paradoxne, spája ľudí s rôznym hudobným vkusom.

O Žbirkovi, o jeho muzike aj o jeho živote sa Tomáš Prokopčák rozpráva s hudobníkom, hudobným producentom a moderátorom Rádia_FM Pavlom Hubinákom.

Zdroj zvukov: Miro Žbirka - Balada o poľných vtákoch, Do člna, Atlantída, 22 dní, Atlantída, Česká televízia - záznam koncertu Happy Birthday, Miro Žbirka a Marika Gombitová - Tri slová

Prezidentka nie je právna poradňa a ak by Robert Fico chcel referendum, najskôr by sa poradil s právnikmi. Taký odkaz poslal Zuzana Čaputová šéfovi Smeru. V rádiu Expres však včera kritizovala aj vládnu koalíciu, pričom citovala Matovičove slová, že ak na to nemajú, poďme od toho. Koalícia má ľudí aj dobré zámery, no podľa prezidentky sa utápa vo vzájomných konfliktoch a nedokáže presadiť žiadnu reformu.

Vzorky z odpadových vôd ukazujú, že vysoký nárast koronavírusu sa odohráva vo všetkých krajoch. Pozitívnych pritom bolo viac ako 92 percent zo zhruba 250 odobratých vzoriek. Zároveň v nich narástla vírusová nálož.

NAKA v kauze Mýtnik obvinili aj syna oligarchu Jozefa Brhela. Jozef Brhel mladší sa mal podľa obvinenia podieľať na trestnom čine legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Kauza Mýtnik sa týka machinácií pri verejnom obstarávaní a korupcie.

Misia na Mesiac v roku 2024 nebude. NASA totiž celý lunárny program posúva minimálne o rok, nové pristátie na našej prirodzenej družici sa neodohrá skôr ako v roku 2025. Dôvodom je súdny spor so spoločnosťou Blue Origin o to, kto vyrobí lunárny pristávací modul.

Mojim dnešným odporúčaním je, celkom pochopiteľne, hudba Miroslava Žbirku. K jeho skladbám máme asi každý individuálny vzťah, páčia či nepáčia sa nám rôzne z nich, ale teda mojou srdcovkou je muzikál Neberte nám princeznú. Hudba Deža Ursinyho, texty Jána Štrassera a spev Žbirku, Gombitovej a Rottrovej sú milou kombináciou na nejeden sychravý večer. A na túto pandemickú jeseň sa hodia špeciálne.

