Budova ministerstva kultúry si zahrá v zahraničnom filme

Vedeli sme, že ľudia budú proti reformám, hovorí generálna riaditeľka Sekcie Plánu obnovy. Kedy je ten správny čas na nákup vianočných darčekov. Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. Odpor proti reformám sme čakali. Slovensko už dávno žiadne reformy nerobilo, ministerstvá preto nevedia, ako o nich s ľuďmi komunikovať, hovorí šéfka Hegerovho reformného tímu Lívia Vašáková: We knew the opposition to the reforms would be loud

2. Vždy, keď čítam knihu, predstavujem si ako by som ju ilustrovala, hovorí víťazka bratislavského bienále. Španielka Elena Odriozola vyhrala s knihou Zmiešané pocity ilustrovaným úvodom do filozofie pre deti. Every time I read a book I imagine how to illustrate it

3. Knižky a lacná elektronika? Obchodníci radia, pri ktorom type vianočných darčekov bude najrozumnejšie poponáhľať sa: Too early for Christmas shopping? Sellers advise people to hurry this year

4. Málokto by čakal šľachtickú záhradu medzi rodinnými domami v bratislavskom Prievoze. Vďaka dobrovoľníkom dostáva prerastená záhrada novú tvár: Old aristocratic garden centre in Bratislava has a chance to sprout back to life

5. Pravdepodobne ste nikdy nevyhodili Lego. Stavebnica je jedným z príkladov love brand – značky, ktorú nielenže uprednostníte pred ostatnými, ale skrátka ju máte radi. Čo chceme od značiek, ktoré milujeme? What it takes for a brand to be loved and lovable

6. Do štátneho rozpočtu naďalej najviac prispievajú firmy s nemeckým kapitálom. Ukazuje to silnú previazanosť slovenskej a nemeckej ekonomiky: German companies still make the largest contribution to state coffers in Slovakia

7. Chopok a Ďumbier v Nízkych Tatrách pozná každý, vyberte sa radšej na Poludnicu: The beauty of Lady Midday: Poludnica mountain

8. Slovensko smúti za hudobnou legendou. Miroslav Žbirka zomrel vo veku 69 rokov: Legendary Slovak singer dubbed "the fifth member of the Beatles" dies

9. Od jesene 2021 sa slovenská ekonomika takmer zotavila z dopadu pandémie. Hlavný ekonóm VÚB banky predpokladá, že zotavovanie bude pokračovať aj na budúci rok, vidí však aj veľké riziká: Recovery likely to continue in 2022

10. Budova ministerstva kultúry sa objaví vo filme medzinárodnej produkcie. Čo by vám tento víkend nemalo ujsť z kultúrnych správ: Weekend: Old Bratislava landmarks will appear in a foreign drama

