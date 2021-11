Šeliga verí, že koalícia nájde v kľúčových momentoch dosť hlasov

Raši upozornil, že spoliehať sa na 76 hlasov nevytvára priestor pre stabilné vládnutie.

BRATISLAVA. V kľúčových okamihoch, keď je potrebné nájsť v parlamente 76 hlasov, sa tých 76 hlasov nájde. Člen Ústavnoprávneho výboru Národnej rady a podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga to v diskusnej relácii TV Markíza Na telo uviedol v súvislosti s realitou v koalícii.

Oponent v diskusii, člen parlamentného výboru pre zdravotníctvo a podpredseda Hlasu Richard Raši upozornil, že spoliehať sa na 76 hlasov nevytvára priestor pre stabilné vládnutie.

"Aj týchto 76 hlasov, ktoré posunuli zdravotnícku reformu do druhého čítania, sa hľadali veľmi, veľmi dlho,“ upozornil.

Presadzovanie reforiem

Šeliga verí, že sa minimálne 76 hlasov nájde aj pri posune návrhu do tretieho čítania. Uviedol, že s poslancami Sme rodina sa naďalej vedú diskusie, rovnako ako pri reforme národných parkov. "Ešte to nie zabité,“ naznačil Šeliga v rámci „priechodnosti“ návrhu enviroreformy.

V prípade súdnej reformy priznal, že diskutujú s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou, upozornil však, že pripomienky majú vecný a konštruktívny charakter.

"My to nepripomienkujeme preto, lebo apriori chceme ísť proti Márii Kolíkovej, ale preto, že si na reformu požičiame 255 miliónov z Európskej únie a chceme vedieť, čo za to dostaneme. Posunúť súdnictvo dopredu je však kľúčové,“ zdôraznil. Naznačil, že do parlamentu by sa návrh mohol dostať na konci januára.

Raši v aktuálnom treťom návrhu súdnej mapy vidí paškvil, ktorý je potrebné zavrhnúť. Upozornil, že kritická odozva na návrh reformy kopíruje širokú nespokojnosť verejnosti a odborníkov, s ktorými sa stretli aj ďalšie koaličné reformné návrhy.

O sprísnení protipandemických opatrení Šeliga povedal, že je to posledná šanca predtým, ako bude potrebné uzatvárať krajinu. Raši verí, že k lokálnym lockdownom nepríde, upozornil však, že ani minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) nevylúčil, že sa tak nestane.

Stíhania sa nebojí

Raši sa neobáva, že by preverovanie utajovanej IT zákazky z čias jeho šéfovania na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) viedlo k stíhaniu jeho osoby. Vylúčil, že by do tendra zasahoval.

Preverovanie zákazky Európskou prokuratúrou víta. "Ak skonštatuje pochybenia, nech sú potrestaní vinníci,“ uviedol. Poukázal pritom, že tender riešili podľa utajovaných skutočností osoby s bezpečnostnou previerkou.

Naznačil, že ak by nebola zákazka v poriadku, už za éry Veroniky Remišovej, ktorá dohliadala na eurofondy, by neboli vyplatené peniaze. "Z tej sumy eurofondov dala vyplatiť ona dve tretiny, snáď, keby bol problém, tak by to neurobila,“ argumentoval.

Rašiho partner v diskusii, člen Ústavnoprávneho výboru Národnej rady a podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga pri odpovediach ÁNO-NIE odmietol svoj návrat do vedenia parlamentu. "Nechcem sa vrátiť, nebol by to dobrý signál pre verejnosť," deklaroval.

Šeliga sa funkcie podpredsedu parlamentu vzdal na začiatku mája po medializovaných informáciách, že porušil protipandemické opatrenia a v čase zákazu vychádzania bol v kaviarni.