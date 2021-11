Postavili sa susedom, systému aj Matovičovi. Ocenenie Biela vrana získali tri ženy

Biela vrana oceňuje občiansku statočnosť.

BRATISLAVA. Miestna poslankyňa, ktorá bojuje za zmenu názvu Ulice Dr. Jozefa Tisa, psychologička integrujúca ľudí so znevýhodnením a šéfka úradu, ktorá si dovolila skritizovať proces schvaľovania vakcíny Sputnik V.

Laurátkami 14. ročníka ocenenie Biela vrana za občiansku statočnosť sú nezávislá poslankyňa Varína Lenka Ticháková, psychologička Soňa Holúbková a riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová.

Minuloročné odovzdávanie ocenení bolo pre pandémiu presunuté na január a do online priestoru, no tentoraz sa podujatie vrátilo k tradičnému 17. novembru a k živému slávnostnému večeru. Svoju účasť na odovzdávaní potvrdila aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

"Minulý rok viacerí aktéri odložili pre pandémiu svoje podujatia a nakoniec tento sviatok slobody ovládli tí, ktorí by slobodu najradšej nahradili nejakou tyraniou. Je preto dôležité, aby tento rok opäť zaznel aj iný hlas. Hlas nádeje a občianskej odvahy," povedala členka Rady Bielej vrany Zuzana Wienk.

Laureátky aktuálneho 14. ročníka vybrala Rada Bielej vrany v zložení novinár Tomáš Němeček, herečka Táňa Pauhofová, kazateľ Cirkvi bratskej Daniel Pastirčák, právnička a zástupkyňa Via Iuris Eva Kováčechová, riaditeľ

kultúrneho centra Stanica-Záriečie zo Žiliny Marek Adamov, publicistka a zakladateľka Amnesty International Marta Šimečková a riaditeľka združenia Bystriny Zuzana Wienk.

Lenka Ticháková

Lenka Ticháková je nezávislou poslankyňou Varína, obce s asi 3800 obyvateľmi neďaleko Žiliny. Varín má ako posledná obec na Slovensku ulicu pomenovanú po Jozefovi Tisovi, niekdajšom prezidentovi slovenského štátu. Ten ako satelit nacistického Nemecka posielal svojich židovských občanov do koncentračných táborov.

Ticháková sa od decembra roku 2019 snaží, aby obec našla nový názov pre Ulicu Dr. Jozefa Tisa. Pátrala v archívoch, získala stanovisko historikov, robila osvetu a tlačila na zmenu. V obci však čelí urážkam, presile a nepochopeniu.

"Aj ja sa radím k veriacim, ale myslím si, že veriaceho neurobí to, že chodí do kostola, ale to, ako sa správa. A obhajovať človeka, ktorý si tú obhajobu nezaslúži? Nechápem. Takmer 70-tisíc ľudí zo Slovenska prišlo kvôli Tisovi o život. Vedel, kde končia, a nezasiahol," opisovala diskusie s Vavrínčanmi Ticháková v reportáži denníka SME minulý rok.

Občania Tichákovej napríklad odporúčali, aby si dala dvere do inej ulice alebo aby sa odsťahovala. Odkazovali jej, aby sa nad sebou zamyslela a hovorili, že článkom v obecných novinách im pokazila Vianoce. Mnohým prekážalo, že by si pre zmenu názvu museli dať vymeniť doklady.

Ticháková okrem toho spozorovala, že so stupňujúcou sa debatou o názve ulice chodilo do ich rodinnej lekárne čoraz menej ľudí, hoci predtým ju navštevovali radi. Aj to podľa nej prispelo k jej rozhodnutiu lekáreň zavrieť, hoci to nebol jediný dôvod.

Soňa Holúbková

Soňa Holúbková je psychologička, ktorá sa už tridsať rokov venuje ľuďom s postihnutím. Na začiatku jej kariéry ňou otriasla práca v dennom stacionári pre ľudí s postihnutím, ktorých štát prakticky zavrel a oddelil od zvyšku spoločnosti.

V skostnatenom systéme sa preto dlhodobo snaží o to, aby štát systémovo riešil začleňovanie ľudí s postihnutím do bežného života. Aj vďaka nej je v legislatíve niekoľko zmien, ktoré umožňujú takýmto ľuďom žiť samostatnejšie.

Holúbková najprv deti zo stacionára začala prepájať so žiakmi základnej školy od vedľa. V roku 1990 tieto stretnutia narástli na medzinárodný festival tvorivosti a fantázie, ktorý s priateľmi nazvali Jašidielňa. Na festivale sa 25 rokov stretávali mladí ľudia s postihnutím aj bez postihnutia.

Od roku 1997 Jašidielňu organizovala Nadácia Krajina harmónie, ktorú Holúbková spoluzakladala. Okrem festivalov nadácia pripravuje voľnočasový program nielen pre mládež so znevýhodnením.

Holúbková od ľudí so znevýhodnením často počula, že ich najväčšou túžbou je mať vlastný život bez rodičov či domovov sociálnych služieb. V roku 2002 preto nadácia a mesto Žilina založili Agentúru podporných služieb, ktorá má dva "tréningové" byty, v ktorých ľudia s postihnutím môžu skúsiť žiť samostatne.

Zuzana Baťová

Riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Zuzana Baťová sa stala známou po tom, ako na ňu a ústav zaútočil minister financií Igor Matovič (OĽaNO) pre kauzu okolo ruskej vakcíny Sputnik V.

"Čelila mediálnym aj politickým tlakom, zažívala posmech i vyhrážky. Napriek tomu neuhla a principiálne obhájila odbornosť a integritu verejnej služby," tvrdí Rada Bielej vrany.

V apríli ŠÚKL zverejnil stanovisko, ktorého záverom bolo, že úrad nevedel posúdiť pomer rizika a prínosov Sputnika V, pretože výrobca mu nedodal 80 percent potrebných údajov. Neskôr zverejnená zmluva pritom ukázala, že kontrolóri mali na informácie právo.

Matovič, vtedy už minister financií, reagoval na facebooku slovami: "Gratulujem, idioti!" Mnohí ich pochopili ako útok na ŠÚKL a odborníkov ako takých. Baťovej sa zastala prezidentka Zuzana Čaputová, vedci, hlavný hygienik Ján Mikas aj tisícky ľudí podpísaním petície. Desiatky podporovateľov jej prišli priniesť kvety pred ŠÚKL.

Počas kritiky Baťovej vyslovil Matovič na tlačovej besede jej meno 79-krát. ŠÚKL označil toto vystúpenie za "mediálny lynč".

Okrem mediálnych a priamych politických tlakov čelila Baťová počas posudzovania vakcíny Sputnik V vyhrážkam smrťou, ktoré preverovala Generálna prokuratúra. Stalo sa jej tiež, že na ňu ľudia na ulici pokrikovali, prípadne jej nadávali. Istý čas mohla na vyžiadanie dostať policajnú ochranu.