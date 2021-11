Rostasovo vydavateľstvo má zaplatiť poslancovi Benčíkovi 33-tisíc eur

Predmetom sporu bol text v časopise z marca 2017.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Vydavateľstvo šéfredaktora časopisu Zem a Vek Tibora Eliota Rostasa má zaplatiť poslancovi Jánovi Benčíkovi (SaS) odškodné vo výške 33 000 eur.

Rozhodol tak Okresný súd Bratislava III v rámci civilného sporu na ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy. Benčík o tom v pondelok informoval na sociálnej sieti.

Predmetom sporu bol článok v časopise Zem a Vek z marca 2017. Časopis vtedy o Benčíkovi napísal, že kryje neonacistov a ohrozuje životy slovenských občanov. Verdikt OS Bratislava III vyniesol koncom októbra.

Rostasa koncom októbra odsúdil Najvyšší súd v inom prípade na peňažný trest vo výške 4000 eur. Pokiaľ by ho nezaplatil, išiel by do väzenia na tri mesiace. Obhajca avizoval, že voči verdiktu podajú dovolanie. Rovnako, že jeho klient nezaplatí a pôjde radšej na výkon trestu.

Podľa obžaloby v máji 2017 zverejnil Rostas v časopise článok s názvom Klin Židov medzi Slovanmi, v ktorom uviedol citácie údajných myšlienok rôznych osobností slovenskej histórie, v ktorých vyjadrovali negatívne postoje k židovskej komunite.

Súvisiaci článok