Ozbrojené sily by mali mať na konci roka budúceho roka o 523 vojakov viac

BRATISLAVA. V ozbrojených silách by malo byť o 523 vojakov viac, o 272 zamestnancov viac a tiež o 460 vojakov v zálohe povolaných na pravidelné cvičenie alebo povolanie úloh a vojakov v dobrovoľnej príprave.

Ministerstvo obrany navrhuje zvýšenie k 31. decembru 2022. Vyplýva to z návrhu Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v Ozbrojených silách SR. Vláda materiál schválila na svojom utorkovom zasadnutí.

Dôvodom zvýšenia počtu vojakov je potreba budovania nových spôsobilostí na zabezpečenie plnenia Cieľov spôsobilostí 2021 pre SR, reorganizácia 81. krídla v súlade s potrebami pre novozavedené bojové lietadlá F-16 či dobudovanie Spoločného operačného veliteľstva. Rezort navrhuje aj zvýšenie počtu profesionálnych vojakov o 59 ľudí.

Z materiálu ďalej vyplýva, že sa budú zvyšovať aj počty vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky. Konkrétne sa majú zvýšiť počty samohybných húfnic z 33 kusov na 41 v súlade s plánom dodania novej výzbroje. O tri kusy naviac by mali byť bojové obrnené vozidlá 8x8.

Zvýšiť by sa mali aj počty raketometov, a to o 17 na 25 kusov vytvorením tretej raketometnej batérie. Naopak, bojové tanky sa by sa mali znížiť o jeden kus. Cvičný vrtuľník by nemal byť ani jeden z dôvodu ukončenia technickej životnosti.

Zmena by mala nastať aj v rozmiestnení zväzkov, útvarov, úradov a zariadení OS. Reorganizovať by sa mal Úrad hlavného lekára na Veliteľstvo vojenského zdravotníctva a Veliteľstvo brigády bojového zabezpečenia na Veliteľstvo brigády spoločnej podpory. Vytvoriť by sa mal aj piaty delostrelecký pluk v Rožňave.

Preorganizovať by sa mala aj Základňa nasaditeľných komunikačných a informačných systémov (KIS) a Základne stacionárnych KIS na šiesty spojovací pluk v Ružomberku a Trenčíne.

"Zvýšením celkových početných stavov ozbrojených síl nedôjde k požiadavke zvyšovania rozpočtu kapitoly rezortu," deklaruje ministerstvo v materiáli.