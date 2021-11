Ministerstvo novelu o vysokých školách neplánuje stiahnúť

V Bratislave sa proti novele bude konať protest.

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR neplánuje predstavenú novelu o vysokých školách stiahnuť. Počas rokovania vlády to uviedol štátny tajomník ministerstva Ľudovít Paulis (SaS).

Zároveň podotkol, že v súčasnosti platnom znení zákona je možnosť politizácie omnoho väčšia, pričom v ich návrhu sa dosah ministerstva zásadne obmedzuje.

Šéf rezortu Branislav Gröhling (SaS) priblížil, že medzirezortné pripomienkové konanie o novele sa skončilo 12. novembra a v priebehu tohto týždňa ho plánuje ministerstvo vyhodnocovať. Následne odprezentuje aktualizovanú novelu.

V Bratislave sa koná protest

Zodpovedný protest za slobodné univerzity sa začne dnes o 13:00 pred budovou Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom námestí. Ako informovala vysoká škola vo svojom profile na sociálnej sieti, podujatie by malo trvať zhruba dve hodiny.

Pochod sa začne na Šafárikovom námestí a pokračovať bude cez ulicu Štúrova – Námestie SNP – Poštová – Obchodná – Jánska a skončí sa na Námestí slobody, kde bude pripravené pódium pred Fakultou architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.

Organizátori žiadajú účastníkov pochodu, aby dodržiavali protipandemické opatrenia ako rozostupy a prekrytie horných dýchacích ciest. Dôrazne odporúčajú, aby mali respirátor FFP2, ktoré poskytnú aj organizátori.

Proti novele zákona vznikla aj online petícia za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách, pod ktorú sa vyzbieralo od jej vzniku 5. novembra takmer 16 700 podpisov.

Novela má zaistiť kvalitnejšie školstvo

Novela zákona o vysokých školách, ktorá mala podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaistiť kvalitnejšie vysoké školstvo, priniesť funkčné miesta docentov a profesorov, financovanie podľa kvality či kratšie externé štúdium, bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní do 12. novembra.

Predstavitelia akademickej obce však žiadali o jej stiahnutie. Vo svojich stanoviskách z 28. októbra sa zhodli na tom, že predložená novela nezodpovedá tomu, čo sa dohodlo na kontaktnej skupine, ktorá vznikla v marci, a nereflektuje jej požiadavky.

Najzásadnejšie výhrady akademickej obce proti predloženému návrhu novely smerujú k viacerým porušeniam akademických slobôd, napríklad k zmene voľby rektora či postaveniu dekana aj presunu niektorých kompetencií akademického senátu.

Stiahnutie návrhu žiada aj strana Hlas

Strana Hlas žiada stiahnutie návrhu novely vysokoškolského zákona. Obáva sa rizika politizácie vedenia univerzít. Zároveň podporuje avizované protesty proti návrhu.

Líder Hlasu Peter Pellegrini odmieta nátlak, ktorý podľa neho vláda vytvára tým, že hovorí o stopnutí peňazí z plánu obnovy, ak návrh neprejde. Vláda chce podľa neho bojovať s univerzitami i so študentami.

"Jasne vidíme snahu o politické obsadenie vedenia našich slovenských univerzít a spolitizovanie akademickej obce," vyhlásil Pellegrini na utorkovej tlačovej konferencii.

Hovoriť o tom, že slovenské vysoké školy potrebujú mieru kontroly, je podľa neho správne, keďže dostávajú zdroje z verejného rozpočtu. Na to už podľa neho máme nástroje, ako sú kontrolné organizácie či akreditačná agentúra. "

Čo má však so zvýšením kvality vyučovania na vysokých školách to, že minister bude politicky nominovať do správnej rady univerzít svojich nominantov?" pýtal sa Pellegrini.