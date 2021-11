Písali Tisovi s prosbou o výnimku, bolo ju treba vysoko platiť

Jozef Tiso dostal tisícky listov so žiadosťami o výnimku.

Toto nie je iba súhrn mŕtvych písmen, pre mňa je to skutočnosť, veľmi smutná skutočnosť. Tieto vety písala prezidentovi Slovenského štátu jedna mladá žena. On bol vtedy jej poslednou záchranou a ona ho zúfalo prosila o výnimku zo situácie, ktorú pomáhal sám vytvoriť.

Mladá žena, ktorá písala tieto riadky, sa volala Margita, mala 26 rokov a žila si dovtedy takmer šťastný život so svojou dcérkou Editkou a manželom Pavlom. Potom však do ich života zasiahli prísne nariadenia zo strany ľudáckeho režimu - pretože jej manžel Pavol mal židovské korene. Napriek tomu, že konvertoval, ľudácky režim s ním nemal zľutovanie.

To však nebol koniec všetkým perzekúciám, pretože Margitin manžel Pavol sa dostal do zberného tábora a jeho budúcnosť bola neistá. To všetko ovplyvnilo aj život Margity a jej malej dcérky.

Dočkala sa teda od prezidenta Slovenského štátu, katolíckeho kňaza Jozefa Tisa nejakej milosti? Vyhovel prosbám Margity a jej manžela Pavla Jozef Tiso alebo nie? Ako žila Margita s dcérkou Editou bez Pavla a podarilo sa im ešte niekedy stretnúť?

Listy zúfalej Margity, ktoré písala pred viac ako 80 rokmi Jozefovi Tisovi, objavila v Slovenskom národnom archíve po desaťročiach zabudnuté americká výskumníčka Madeline Vadkerty. A tá sa rozhodla zrekonštruovať osudy tejto mladej rodiny. No a práve ona, Madeline Vadkerty, je aj hostkou nášho dnešného podcastu.

Špeciálny podcast Odkrývanie, v ktorom cez konkrétne ľudské príbehy odhaľujeme temné, ale aj biele miesta našej nedávnej minulosti, vám spolu so SME prináša Dokumentačné stredisko holokaustu.

Moderátorka Soňa Gyarfašová pôsobí v RTVS a mapuje osudy pamätníkov dvoch totalít. Odkrývanie si ako podcastovú minisériu budete môcť vypočuť každé dva týždne, vždy vo štvrtok.

