Prečo chce Slovensko vyzbierať 90 percent plastových fliaš a plechoviek?

Od januára sa budú zálohovať plastové fľaše a plechovky od nápojov.

Možno ste už zachytili, že od januára sa na Slovensku zálohujú plastové fľaše a plechovky od nápojov. Prečo ale Slovensko tento systém zaviedlo? A ako vznikol cieľ zálohovať 90 percent nápojových obalov?

Začnime situáciou, ktorá je na trhu dnes. Ak vypijete nápoj v plastovej flaši alebo v plechovke a myslíte aspoň trochu na prírodu, tak ho nevyhodíte do obyčajného kontajnera, ale do žltého. Odtiaľ by mali obaly putovať na recyklačnú linku a spracovať sa na materiál, ktorý sa dá opätovne použiť na iný účel.

Takýto systém má dve hlavné slabiny – prvá je, že nie je celkom efektívny. V roku 2018 spracoval Inštitút pre environmentálnu politiku (IEP) štúdiu, ktorá hodnotila súčasný systém triedenia plastového odpadu a porovnávala ho s potenciálom zálohového systému, ktorý funguje v zahraničí. V štúdii sa uvádza, že: "Podľa odhadov IEP sa na slovenský trh každoročne uvedie približne miliarda jednorazových nápojových PET obalov a zhruba 345 miliónov nápojových plechoviek. Z toho sa cez triedený zber podarí vyzbierať približne 62 % PET fliaš."

Vieme dosiahnuť 90 percent

Triedený zber tak naráža na svoje limity, vieme ním vyzbierať na Slovensku len spomínaných 60 percent nápojových obalov, čo je malé číslo. Zálohový systém vznikajúci na Slovensku sa inšpiroval škandinávskymi a pobaltskými krajinami, v ktorých vďaka jeho zavedeniu vedia vyzbierať cez 90 percent jednorazových nápojových obalov. A prečo je práve 90 percent to kľúčové číslo?

"Európska legislatíva stanovila pre všetky krajiny povinnosť do roku 2029 zabezpečiť mieru vyzbierania plastových nápojových obalov 90% a nájsť efektívne spôsoby, ako to zabezpečiť. Slovensko si zvolilo cestu zálohovania, čo je v súčasnosti jediné reálne osvedčené riešenie, ako zabezpečiť vysokú mieru zberu a zároveň efektívnejšiu recykláciu a využitie recyklovaných materiálov pri výrobe nových obalov," vysvetľuje Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému.

Zálohový systém zároveň rieši ďalšiu slabinu triedeného zberu – vysledovateľnosť odpadu. V súčasnom stave nevieme, či daná plastová fľaša zo žltej nádoby na triedený zber naozaj skončí u recyklátora. Napokon, je to aj prípad nedávnych mesiacov, keď sa médiám podarilo zmapovať cestu plastového odpadu zo žltých kontajnerov do spaľovne. Zálohový systém vie vyriešiť aj tento problém.

"Každý obal v zálohovom systéme je evidovaný a vysledovateľný od momentu uvedenia na trh až po recykláciu a jeho využitie pri výrobe nových obalov," objasňuje Lucia Morvai. "Funguje to vo všetkých krajinách, kde zálohový systém existuje a teda – vyzbierané nápojové obaly sa preukázateľne recyklujú a môžu sa využiť na výrobu nových obalov. Sú to cenné, 100% recyklovateľné materiály, ktoré nemajú končiť v prírode ani v spaľovni, dajú sa z nich opätovne vyrábať nové obaly a šetriť tak prírodné zdroje."

Zálohový systém, ktorý na Slovensku bude fungovať od januára 2022 teda nielenže zvýši mieru a efektivitu zberu jednorazových nápojových obalov, ešte aj sprehľadní systém, ktorým sa tieto obaly zbierajú, recyklujú a znovu využijú na ten istý účel.

Čo sa stane s obalmi?

Pri triedenom zbere, ktorý funguje dnes, sa z plastových materiálov môže stať hocičo. Zálohový systém umožňuje, aby sa nápojové obaly použili na ten istý účel, teda že sa z plastovej fľaše stane znovu plastová fľaša a z plechovky plechovka. Prečo je to dôležité?

Výrobcovia nápojových obalov majú zákonom definované množstvo recyklovaného materiálu, ktorý musia použiť od roku 2025 pri výrobe obalov a toto percento sa bude postupne zvyšovať. Je to dôležité aj z environmentálneho pohľadu – použité nápojové obaly neskončia pohodené v prírode ani jednorazovo v produkte, kde sa po použití skončí ich cesta. Materiál je možné recyklovať a opätovne používať pri výrobe obalov, šetriť tak prírodné zdroje a energiu pri výrobe nových obalov. Zálohový systém na nápojové obaly to vie zabezpečiť.

Fakty o zálohovom systéme Spustí sa od januára 2022,

zálohovať sa budú všetky plastové a kovové nápojové obaly od 0,1 do 3 litrov, s výnimkou mlieka, nápojov s obsahom mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu,

zálohované obaly majú na etikete veľké "Z" v recyklačných šípkach a text "ZÁLOHOVANÉ",

výška zálohu je jednotná, 15 eurocentov,

záloh dostane kupujúci späť po vrátení nápojových obalov, výška zálohu teda nemá vplyv na cenu nápojov,

nápoje sa budú vracať do odberného automatu v obchode, alebo v prípade menších potravín napr. pri pokladni,

do zálohového systému je zaregistrovaných aj viac ako tisíc malých predajní po celom Slovensku, ktoré budú odoberať obaly.

