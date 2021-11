Ktoré prevádzky budú pre očkovaných a pustia ma tam s neočkovaným dieťaťom? (otázky a odpovede)

Opatrenia prehodnotia po troch týždňoch.

BRATISLAVA. Neočkovaní budú mať od pondelka 22. novembra zákaz vstupu do nákupných centier, na hromadné podujatia, na tribúny športovísk, do hotelov aj do reštaurácií.

Nedostanú sa do prevádzok a služieb, ktoré nepatria do zoznamu vybraných základných obchodov.

Na vstup do nich nebude stačiť ani negatívny test na covid.



Sľubované výraznejšie uvoľnenie pre zaočkovaných sa však odkladá minimálne do 12. decembra. Denník SME pripravil k novým opatreniam sériu otázok a odpovedí.

1. Bývam v čiernom okrese a som zaočkovaný. Do akých prevádzok môžem chodiť?