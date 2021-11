Šéfredaktor časopisu Zem a Vek sa chce voči 33-tisícovému odškodnému odvolať

Predmetom sporu bol článok z marca 2017.

BRATISLAVA. Obhajca Ľubomír Hlbočan podáva odvolanie voči verdiktu nad vydavateľstvom šéfredaktora časopisu Zem a Vek Tibora Eliota Rostasa, ktorý podľa nedávneho verdiktu Okresného súdu Bratislava III má zaplatiť poslancovi Jánovi Benčíkovi (SaS) odškodné vo výške 33-tisíc eur.

TASR o tom informoval v piatok advokát Hlbočan.

"Sudkyňa OS Bratislava III nemala vykázané doručenie a pojednávala. To sú také zákony. Môj klient na pojednávanie na OS Bratislava III regulárne nebol predvolaný. Jedno predvolanie, ktoré bolo, tak tam bol termín zrušený pre COVID-19 a druhé predvolanie nedostal. Odvoláme sa v zákonnej lehote tomu istému súdu a podávame návrh na zrušenie tohto nezákonného rozsudku, keďže sudkyňa rozhodla pre zmeškanie. Čiže tu bude tá istá sudkyňa rozhodovať, či odvolanie proti tomuto kontumačnému rozsudku pripustí," vyjadril svoj názor Hlbočan.

OS Bratislava III v rámci civilného sporu na ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy rozhodol už koncom októbra. Benčík o tom v pondelok informoval na sociálnej sieti.

Predmetom sporu bol článok v časopise Zem a Vek z marca 2017. Časopis vtedy o Benčíkovi napísal, že kryje neonacistov a ohrozuje životy slovenských občanov. Verdikt OS Bratislava III vyniesol koncom októbra.

Rostasa koncom októbra odsúdil Najvyšší súd v inom prípade na peňažný trest vo výške 4000 eur. Pokiaľ by ho nezaplatil, išiel by do väzenia na tri mesiace. Obhajca avizoval, že voči verdiktu podajú dovolanie.