Lockdown bez povinného očkovania aspoň pre niektoré skupiny je nanič

Vrchol tretej vlny by mohol byť okolo 15. decembra.

BRATISLAVA. Aby sa Slovensko vyhlo epidemickej katastrofe, potrebuje tvrdý lockdown, hovoria odborníci. Hneď od utorka a aj pre zaočkovaných, ktorých štát lákal heslom Vakcína je sloboda.

Potom by podľa nich bolo možné zabrániť tomu, aby o pár týždňov zomieralo na covid denne sto ľudí a mohol by prestať rásť počet ľudí, ktorí musia ísť do nemocnice, lebo inak zomrú.

Už teraz sa podľa prepočtov ekonomického analytika Martina Šustera z iniciatívy Veda pomáha do nemocníc nedostane niekoľko percent pacientov, ktorí by potrebovali liečbu. Nemocnice sú preplnené a z pacientov na príjme musia vyberať.

Ani tvrdý lockdown však podľa Šustera a matematika Richarda Kollára, ktorý sa venuje modelovaniu šírenia koronavírusu, nie je všeliekom na pandémiu. Hovoria, že musí byť sprevádzaný povinným očkovaním - aspoň pre rizikové skupiny. Kollár si myslí, že lockdown by nemusel byť celoplošný.