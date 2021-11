Via Iuris odporúča zachovanie výberovej komisie pri voľbe policajného prezidenta

Mimovládna organizácia podala pripomienky k návrhu na novelu o štátnej službe v polícii.

BRATISLAVA. Policajného prezidenta a riaditeľa policajnej inšpekcie by mala v transparentom a verejnom výberovom konaní aj naďalej vyberať nezávislá komisia, nie minister vnútra.

Skonštatovala to mimovládna organizácia Via Iuris, ktorá podala pripomienky k návrhu na zmenu zákona o štátnej službe v polícii.

Týkajú sa výberu, vymenovania a odvolávania policajného prezidenta a riaditeľa policajnej inšpekcie.

Odporúčanie výborov má byť záväzné

Novelu má v zrýchlenom režime schvaľovať parlament na nasledujúcej schôdzi. Svoje návrhy preto organizácia zaslala aj poslancom a poslankyniam parlamentu. Tlačovú správu poskytla hovorkyňa Via Iuris Ivana Kohutková.

Mimovládka pripomenula, že ak by zákon schválili, zrušilo by sa výberové konanie na policajného prezidenta a riaditeľa policajnej inšpekcie a záväznosť vypočutia kandidátov pred výborom pre obranu. Odvolať oboch funkcionárov by bolo možné bez uvedenia dôvodu.

Podľa Via Iuris kandidátov má okrem výboru pre obranu a bezpečnosť vypočúvať aj výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny a odporúčanie výborov má byť záväzné.

Ako doplnili, nového policajného prezidenta má menovať prezident Slovenskej republiky namiesto navrhovaného ministra vnútra.

Organizácia tiež žiada, aby o odvolaní predstaviteľov oboch policajných funkcií nerozhodoval iba minister vnútra, ale aj iné subjekty.

Zdôraznili, že odvolávanie má byť možné len na základe zákonom stanovených dôvodov a v prípade, keď si neplnia zákonom stanovené úlohy či svojím konaním vážne ohrozujú dôveryhodnosť polície.

Nezávislá inšpekcia

Organizácia tiež upozorňuje na to, že je nevyhnutné zriadenie samostatnej policajnej inšpekcie, ktorá bude nezávislá od ministerstva vnútra.

V súčasnosti totiž Slovensko nespĺňa európske požiadavky na nezávislé vyšetrovanie sťažností a trestnej činnosti policajtov.

Pochybnosti o objektívnosti a nezávislosti tejto inštitúcie vyvoláva vyšetrovanie trestných činov a pochybení policajtov policajtmi alebo vyšetrovaľmi, ktorí patria pod rovnakého nadriadeného - ministra vnútra.

„Tento návrh považujeme za neakceptovateľný, pretože významne posilňuje politický vplyv ministra vnútra na policajného prezidenta a celú políciu. Je neprijateľné, že ruší výberové konanie na policajného prezidenta a riaditeľa policajnej inšpekcie pred komisiou a túto úlohu ponecháva plne na ministrovi vnútra. Súčasná spoločenská situácia volá po odpolitizovaní kľúčových inštitúcií, aby sa zachovala ich nezávislosť a dôveryhodnosť,“ vysvetlila právnička spolupracujúca s Via Iuris Ivana Figuli.

Organizácia žiada, aby poslanci pri hlasovaní zohľadnili aj jej argumenty a súčasný návrh nepodporili.