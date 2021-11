Rezort zdravotníctva navrhuje štátnu firmu na distribúciu liekov a materiálu

Štát chce zabrániť dominantnej pozícii na trhu liekov úzkemu kruhu súkromných firiem.

BRATISLAVA. Na Slovensku by mohla v budúcnosti fungovať štátna distribučná spoločnosť na dodávanie liekov, zdravotníckeho materiálu a pomôcok. Navrhuje to Ministerstvo zdravotníctva SR, v ktorého by bola pôsobnosti.

Do medzirezortného pripomienkového konania predložilo návrh koncepcie na jej zriadenie. Pokiaľ zámer odobrí vláda, má sa vypracovať štúdia realizovateľnosti.

Nezávislosť štátu od súkromných distribútorov

Potrebu jej vzniku ministerstvo argumentuje chýbajúcim nástrojom a priamym dosahom na riešenie vzniknutých krízových situácií v oblasti zásobovania a distribúcie liekov, zdravotníckeho materiálu a pomôcok.

Chýba mu aj možnosť zabrániť dominantnej pozícii na trhu liekov úzkemu kruhu súkromných firiem a ich neúmernému vplyvu na cenu.

Očakáva od toho čiastočnú nezávislosť štátu od súkromných distribútorov, ktorú považuje za nevyhnutnú v prípade mimoriadnych situácií, ako napríklad pandémia ochorenia COVID-19.

Štátna distribučná spoločnosť by sa mala podľa ministerstva stať významným prvkom kritickej infraštruktúry štátu a v spolupráci so Správou štátnych hmotných rezerv SR zabezpečovať kritické zásoby vybraných liekov a zdravotníckeho materiálu. Má sa tak tiež zabezpečiť nezávislosť štátnych zdravotníckych zariadení.

Od júla budúceho roku

V súvislosti so vznikom štátnej distribučky by sa mala najprv vypracovať štúdia realizovateľnosti.

Návrh uznesenia vlády hovorí o termíne 30. jún 2022. Vytvoriť sa má aj medzirezortná pracovná skupina, ktorá by vypracovala schémy fungovania počas krízových situácií.

Až po štúdii a záveroch pracovnej skupiny by ministerstvo predložilo vláde na schválenie postup založenia, harmonogram, rozpočet a potrebu zmeny legislatívy.

Ministerstvo chce dať preskúmať aj IT možnosti pre vytvorenie moderného distribučného systému a reálnosti zavedenia centralizovanej automatickej prípravy liekov pre veľkých nemocničných klientov.

To môže byť podľa materiálu stimulom pre nemocnice, aby prešli k nákupu liekov od štátnej spoločnosti.

Zníženie dodávateľských cien

Zjednodušiť by sa im mal nákup liekov, materiálu a pomôcok, keďže štátna distribučná spoločnosť by sa stala centrálnym obstarávateľom. Rezort očakáva aj zníženie dodávateľských cien vďaka veľkosti objednávok.

Štátna distribučná spoločnosť by zabezpečovala dodávky prioritne pre štátne nemocnice a lekárne.

V rámci možností by pôsobila aj ako dodávateľ pre súkromnú sféru. Ministerstvo uvažuje pri jej fungovaní s možnosťou využitia logisticko-distribučných kapacít Slovenskej pošty.

V súčasnosti pôsobí na slovenskom trhu distribúcie liekov a zdravotníckeho materiálu približne dvadsať spoločností, ozrejmil rezort.

Traja najväčší distribútori dodávajúci nemocniciam a lekárňam kompletný sortiment liekov a zdravotníckeho materiálu realizujú viac ako 85 percent dodávok a podľa ministerstva získali v podstate kontrolu nad distribúciou liekov a zdravotníckeho materiálu na Slovensku.