Vláda rokuje o lockdowne, ministri sa na ňom nezhodujú

Lockdown je podľa Naďa jedinou alternatívou, podľa Remišovej je riešením očkovanie.

BRATISLAVA. Názory na lockdown sa medzi ministrami líšia. Riešením súčasnej situácie je podľa ministra obrany Jaroslav Naďa lockdown, ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová ho považuje za odsúvanie obetí.

Ministerka spravodlivostí Mária Kolíková hovorí o výnimkách pre očkovaných a minister financií Igor Matovič avizoval, že podporí akékoľvek opatrenia, ktoré budú chrániť zdravie.

Všetko ostatné je populizmus

Alternatíva bez tzv. lockdownu neexistuje, všetko ostatné je populizmus. Pred rokovaním vlády to povedal minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).

Deklaroval, že na vláde bude hlasovať za návrh pandemických opatrení z dielne ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO).

"Ťažko hovoriť, čo vláda schváli, rokuje sa a rokovalo sa. Slovom dnešného dňa je zodpovednosť, respektíve zodpovednosť verzus populizmus. Verím, že zodpovednosť zvíťazí," podotkol Naď. Vie si predstaviť niektoré výnimky len pre zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19. Minister nevie, aká je posledná verzia opatrení.

Výnimky pre očkovaných

O výnimkách pre očkovaných ľudí sa podľa šéfky rezortu spravodlivosti Márie Kolíkovej rozprávajú už dlho. Podotkla, že obmedzenie vstupu do niektorých zariadení po zistení stavu osoby je v súlade v ústavou.

"Ak berieme do úvahy aj informácie zo Svetovej zdravotníckej organizácie, že ľudia, ktorí sú očkovaní, menej šíria vírus, tak je v poriadku, ak na to budeme objektívne prihliadať v rámci právnej úpravy," povedala Kolíková.

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) pred rokovaním uviedol, že podporí akékoľvek opatrenia, ktoré budú chrániť zdravie, životy a minimalizovať ekonomické škody.

Odsúvanie obetí

Prísne obmedzenia bez zvýhodnenia ľudí chránených očkovaním by mohli výrazne znížiť motiváciu ľudí očkovať sa, čo by situáciu na Slovensku iba zhoršilo. Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) to uviedla na sociálnej sieti.

Zdôraznila, že lockdown iba odsúva obete a utrpenie o niekoľko mesiacov. Jeho jediným cieľom je podľa nej uľahčiť momentálnu situáciu preťaženým nemocniciam.

Lockdown je podľa nej krátkodobé a nákladné riešenie. "Keďže nechceme riešiť stále sa opakujúce vlny pandémie, potrebujeme systematické riešenie a tým je očkovanie," vyhlásila Remišová.

Ako skonštatovala vicepremiérka, očkovanie je jediné dlhodobo účinné riešenie. Presadzuje preto, aby akékoľvek navrhované opatrenia boli zároveň motiváciou k očkovaniu, inak sú podľa nej z dlhodobého hľadiska neúčinné.

Zároveň chce, aby opatrenia zjednodušovali život očkovaným. Práve tí podľa nej chránia nemocnice a pracovné miesta. Remišová je proti zatváraniu škôl a podporuje režim OTP v zamestnaní.