Minister Gröhling obhajuje otvorené školy

Minister školstva argumentuje, že pracujúci sú starší a rizikovejší ako školáci.

BRATISLAVA. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) obhajuje otvorené školy. Poukázal na to, že okrem škôl bude možné chodiť aj do práce a pracujúcich je štyrikrát viac ako žiakov, navyše, sú starší a rizikovejší. V tomto prípade poukázal aj na väčšiu mobilitu.

Zároveň na sociálnej sieti tvrdí, že v školách je fixná skupina ľudí.

Fixná skupina

"V triede sa stretáva vždy tá istá skupina, ktorú vieme ľahko izolovať, ak sa tam objaví pozitívny človek. Toto neplatí pre obchod, reštauráciu, nákupné centrum či iné zariadenie," povedal minister školstva. Ak sa podľa jeho slov pozitívny človek objaví v reštaurácii, je prakticky nemožné izolovať ľudí, s ktorými prišiel do kontaktu.

Ďalším dôvodom, prečo by mali školy zostať podľa ministra školstva otvorené, je fakt, že každý týždeň zbierajú dáta zo škôl. "Ide o balík údajov z asi 6000 škôl a subjektov. Za posledný týždeň evidujeme 1,6 percenta pozitívnych žiakov. Tieto dáta sme si potvrdzovali u zdravotníctva a Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) a naše údaje sedia," poukázal šéf rezortu školstva. Zároveň sa pýta, prečo je to 1,6 percenta a nie viac.

Zároveň aj vysvetlil, že je to hlavne preto, že existuje systém preventívnej karantény pre triedy. "Ak je jeden žiak pozitívny, celá trieda ide preventívne do karantény. Tak sa nový koronavírus šíri menej, než ak by išiel do karantény iba pozitívny žiak alebo jeho spolusediaci. Prezenčne sa preto tento týždeň učí 82,3 percenta žiakov," vysvetlil.

Očkovanie chráni otvorené školy

Šéf rezortu školstva dodal, že minulý týždeň NCZI evidovalo najviac nakazených v skupinách nad 35 rokov a najmenej v skupine pod deväť rokov.

"Práve starší ľudia najčastejšie končia v nemocnici a na pľúcnej ventilácii. Takmer 83 percent z nich je neočkovaných. Títo starší ľudia by sa mali očkovať, aby sa toto nedialo. Na ich rozhodnutie neočkovať sa by nemali doplácať žiaci svojím vzdelaním," uzavrel.

Konzílium odborníkov navrhuje, aby sa prezenčná výučba obmedzila na obdobie od 25. novembra do 3. decembra pre žiakov druhého stupňa základných škôl, stredných a vysokých škôl.

Zrušiť by sa mali aj všetky mimoškolské aktivity detí. Zachovať by sa mala len prezenčná výučba na prvom stupni základných škôl a v materských školách. Vláda v stredu rokuje o opatreniach, ktoré majú byť prijaté v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou v krajine.