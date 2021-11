Parlament schválil podporu kultúre a presun Múzea SNP pod rezort obrany

Usporiadateľ dostane oprávnenie odoprieť osobe vstup alebo účasť na podujatí.

BRATISLAVA. Pomôcť osobám v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu má zákon, ktorý mení niektoré normy v pôsobnosti rezortu kultúry v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Zákon podporilo 86 poslancov zo 133 prítomných.

Schválený zákon predlžuje niektoré opatrenia prijaté v roku 2020 pri druhej vlne pandémie týkajúce sa verejných kultúrnych podujatí ako aj odvodovej povinnosti a povinnosti úhrady príspevkov podľa zákona o umeleckých fondoch.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V prijatom zákone je tiež ustanovenie, že usporiadateľ dostane oprávnenie odoprieť osobe vstup alebo účasť na podujatí, ak je vstupenka, pozvánka či iný doklad vystavený na meno osoby a tá nepreukáže usporiadateľovi svoju totožnosť.

Napríklad vstupenka na hudobný festival trvajúci viac dní je vystavená na meno konkrétnej osoby. Usporiadateľ bude mať oprávnenie odoprieť vstup na podujatie, ak osoba nepreukáže svoju totožnosť.

Poslanci rozhodli aj o tom, že sa Múzeum Slovenského národného povstania (SNP) presunie zo zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry do pôsobnosti rezortu obrany. Za schválenie novely hlasovalo 81 poslancov zo 133 prítomných.

Digitalizačné centrum Múzea SNP prejde pod Slovenskú národnú galériu a slovenská národná expozícia v Štátnom múzeu Auschwitz-Birkenau v Osvienčime pod Slovenské národné múzeum.

Podľa dôvodovej správy účelom je „zabezpečiť ešte kvalitnejšie plnenie zákonom zadefinovaných úloh“, spájanie vedeckých a odborných kapacít, ako aj zvýšenie starostlivosti o vzácne veľkorozmerné zbierkové predmety Múzea SNP.

Nezaradená poslankyňa Ľubica Laššáková (Hlas-SD) v rozprave vyjadrila pochybnosti o skutočnom dôvode presunu Múzea SNP pod rezort obrany. Podľa nej vďaka tomuto zákonu sa z Múzea SNP stane „len sklad zbraní“. Poslankyňa Monika Kozelová (OĽaNO) povedala, že by tiež rada vedela, prečo by malo Múzem SNP ostať pod ministerstvom kultúry, keď „je to vojenské múzeum“.