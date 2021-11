Manželka premiéra Lucia: Som jeho kritik, niektoré myšlienky by mal formulovať jednoznačnejšie

Nie je bežné, aby manželky predsedov vlád poskytli médiám dlhší rozhovor.

Aj manželka aktuálneho premiéra Lucia Hegerová doposiaľ váhala a nebola si istá, koľko zo súkromia takto môže stratiť. Jej predchodkyne - Svetlana Ficová či Pavlína Matovičová - sa verejnému vystupovaniu tiež radšej vyhýbali.

V rozhovore pre SME Lucia Hegerová vysvetľuje, že deti často vnímajú iba pre ne zábavnú stránku funkcie premiéra, ako je pekné auto či ochrankár, no rodina musela zmeniť svoje zvyky. Opisuje, ako ich v paneláku v bratislavskej Dúbravke stráži ochranka, ako vyzerá ich cesta do škôlky a na dovolenku, aj ako vyrastala v ateistickej rodine, no dnes je veriaca.

Chápe, prečo ľudia na prejavy viery členov spoločenstva charizmatikov, kde pôsobí, reagujú rozpačito.

Ubehlo osem mesiacov, odkedy sa Eduard Heger stal premiérom. Ako to s vaším životom zamávalo?

Prináša to úplne nový druh skúsenosti, aký nepozná takmer žiadna iná rodina na Slovensku. Hlavne nie s malými deťmi, akú máme my. Funkcia premiéra je veľmi exponovaná a naša rodina je pod drobnohľadom. Niekedy sa cítime byť nútení dávať si pozor na veci, ktoré by sme predtým neriešili.

Ďalšia vec je, že nám to kradne tatina. Manželova práca s nami chodí všade. Už keď nastúpil na úrad ministra financií, cítili sme váhu zodpovednosti, ktorú zrazu priniesla jeho funkcia. Keď prešiel na pozíciu premiéra, nadobudlo to ešte väčšie rozmery.

Vidím, že prácu si stále nosí v hlave. Rieši ju celé dni - je s ním doma, kdekoľvek sme vonku, ľudia ho zastavujú a chcú sa s ním rozprávať a fotiť. To by nebolo možno ani také zlé, lebo sú to väčšinou prajní ľudia.

Čokoľvek problematické sa však v krajine vyskytne, musí to okamžite riešiť. Už to nejde ako predtým, že keď niekam ideme s deťmi, vypne si telefón.

Na čo si viac dávate pozor?