Prezidentka povzbudzuje ženy, ktoré zažívajú násilie, aby vyhľadali pomoc

Od štvrtka sa začína kampaň Zastavme násilie na ženách.

BRATISLAVA. Prezidentka Zuzana Čaputová povzbudzuje ženy, ktoré zažívajú partnerské násilie, aby vyhľadali pomoc. Hlava štátu to uviedla na sociálnej sieti pri príležitosti kampane poukazujúcej na problematiku odstránenia násilia na ženách.

Nezľahčujme násilie

"Viem, že cesta z násilia zďaleka nie je jednoduchá. Ale je to vždy neporovnateľne lepšia voľba ako život v násilí," zdôraznila. Tvrdí, že ak sa v našom okolí deje, pomôcť vie každý.

"Vieme prispieť aj postojom, ktorý nebude násilie zľahčovať a viniť ženy za to, že si násilie spôsobili svojím správaním," informovala.

Poukázala tiež na to, že sa na Slovensku za posledný rok podarilo presadiť zmenu, ktorú iniciovala, a vďaka spolupráci medzi neziskovými organizáciami, Ministerstvom spravodlivosti a políciou začínajú pomáhať po celej krajine intervenčné centrá pre obete domáceho násilia.

Uviedla tiež, že oranžová farba je farbou dnešného dňa a spája ľudí po celom svete, aby spoločne zastavili a predchádzali násiliu páchanému na ženách.

Oranžovou proti násiliu

Kampaň, ktorú hlava štátu podporila, vychádza z iniciatívy Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia. Participovali na nej aj Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva spoločne s osobnosťami kultúrneho a spoločenského života a veľvyslanectvami ďalších krajín.

Kampaň potrvá do 10. decembra, ktorý je Medzinárodným dňom ľudských práv.

Oranžová má symbolizovať svetlejšiu budúcnosť pre ženy a dievčatá, ktoré zažili násilie. Zároveň ňou upozorňuje, že násilie na ženách a dievčatách je jedným z najrozšírenejších prípadov porušovania ľudských práv na svete a ohrozuje slobodu, bezpečie a dôstojnosť miliónov dievčat a žien.

Slogan tohtoročnej kampane je Orange the World: End Violence against Women Now! / Zafarbime svet na oranžovo: Zastavme násilie na ženách hneď teraz!

Symbolickou oranžovou farbou budú vo štvrtok osvetlené Prezidentský palác, Primaciálny palác, Klarisky, Paluďaiho palác, Nová budova Slovenského národného divadla, ako aj budova holandskej ambasády a kultúrny inštitút rakúskeho veľvyslanectva. Po prvý raz kampaň podporili aj mestá Banská Bystrica, Žilina a Nitra. V meste Trnava sa večer rozžiari radnica na oranžovo.