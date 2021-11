Dobré ráno: Rusko má kopu problémov, nezvládne ďalšiu vojnu

Čo sa deje na východe Ukrajiny.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/player-v2/?i=54774-113efdb-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&font-color=&btn-skin=3

Satelitný zábery naznačujú zoskupovanie techniky aj vojakov na hraniciach. Pozorovatelia hovoria, že Rusi čosi chystajú.

Niektorí spomínajú možný útok, iní snahu dotlačiť Západ k vyjednávaniu. Čo sa teda na východe Ukrajiny odohráva, prečo Rusko posiela vojakov na hranice a ako to celé môže skončiť, sa dnes Tomáš Prokopčák pýta reportérky zahraničného oddelenia denníka SME Niny Sobotovičovej.

Zdroj zvukov: Youtube/BBC

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Včera pribudlo druhý deň po sebe viac ako desaťtisíc pozitívnych z PCR testov, z toho 71 percent nebolo zaočkovaných. Najviac pozitívne testovaných ľudí sa vyskytlo v Žilinskom kraji, potom v Banskobystrickom a Trenčianskom.

Covidpassy by mali po novom platiť len deväť mesiacov od podania druhej dávky vakcíny. Včera to odporúčala Európska komisia s tým, že certifikát by prestal platiť, ak by sa človeku nepodala posilňujúca dávka vakcíny.

Európska lieková agentúra schválila vakcínu od Pfizeru aj pre deti od päť rokov. Zároveň bude dávke pre päť- až jedenásťročné deti nižšia ako pre deti nad dvanásť rokov a pre dospelých.

V Spojených štátoch vznikne nový úrad, ktorý sa zameria na vyšetrovanie správ o UFO. Pentagon totiž priznal zvláštne pozorovania aj v okolí citlivých vojenských oblastí. Úrad bude patriť pod americké ministerstvo obrany.

Odporúčanie

Ak ste fanúšikom sci-fi, je to povinná jazda. Asimovova Nadácia je základným kameňom vedeckej fantastiky, a tak som bol zvedavý, ako dopadne nový seriálový pokus od Apple. A vyzerá dobre, takže ho odporúčam... ale rovno aj varujem: ak čakáte dodržiavanie kanónu, rešpektovanie pôvodnej trilógie, zostanete prekvapení aj zaskočení. Mnohé základné veci sú inak, no neprezradím, ktoré. Musíte si to sami pozrieť.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.