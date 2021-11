Na dištančnú formu prejdú všetky mimoškolské aktivity

Základné umelecké školy, centrá voľného času i jazykové školy ostanú zatvorené.

BRATISLAVA. Od pondelka ostanú zatvorené, resp. na dištančnú výučbu prejdú základné umelecké školy (ZUŠ), centrá voľného času (CVČ), jazykové školy i krúžky a mimoškolské aktivity.

Ako jedno z možných opatrení, ktoré má pomôcť udržať školy mimo ohnísk infekcie koronavírusu, to na piatkovej tlačovej konferencii oznámil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

Rovnako avizoval, že by sa zimné prázdniny mohli začať skôr, vyučovanie by sa pred koncoročnými sviatkami mohlo skončiť už 17. decembra.

"Musím sa ešte o tom poradiť," povedal.

"Od pondelka (29. 11.) ostanú otvorené materské, základné a stredné školy a rovnako špeciálne školy a špeciálne výchovné zariadenia, ako aj poradne pre individuálnu prácu so žiakom," deklaroval Gröhling.

Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre pediatriu Elena Prokopová zrušenie krúžkov a mimoškolských aktivít vysvetľovala snahou prioritne zabezpečiť zníženie mobility, možného prenosu infekcie spájaním rôznych skupín detí, a tým vytvoriť čo najväčšiu ochranu v prostredí škôl.

"Sústreďme sa na to, aby sme zabezpečili deťom bazálnu výučbu, všetko ostatné môže v súčasnej situácii počkať," uviedla.

V školách má podľa inštrukcií rezortu platiť prísny zákaz miešania tried – na telocviku, ale aj pri iných hodinách. Rovnako musia školy zabezpečiť v čo najväčšej možnej miere oddelené stravovanie v jedálňach - v oddelených časoch, ideálne tak, aby sa každá trieda stravovala samostatne, prípadne skupiny tých istých tried vždy v tom istom čase. Internáty prejdú do režimu OTP.

Minister pripomenul, že rezort poslal v strede týždňa 4,38 milióna eur pre MŠ, ZŠ aj SŠ na testy, rúška, respirátory či ochranné pomôcky. Suma je vyčíslená ako 30 eur na zamestnanca školy. Celkovo sa majú financie dostať k 2766 zriaďovateľom a ich 146.195 zamestnancov.

"Týka sa zamestnancov v prenesenom výkone správy i originálnom výkone správy," dodal minister

Šéf školského rezortu obhajoval rozhodnutie ponechať napriek inému názoru konzília otvorené školy.

"Zatvorené školy nám problém s pandémiou nevyriešia, to vyrieši očkovanie, už si to konečne povedzme," zdôraznil Gröhling. Pripomenul, že dáta, ktorými rezort disponuje, kontinuálne potvrdzujú, že školy nie sú ohniskami infekcie.

Minister sa obáva, že dočasné zatvorenie škôl by sa napokon predlžovalo, čo by malo výrazne negatívny vplyv na vzdelanie detí, ale aj na ich duševnú a sociálnu pohodu.

Pripustil, že situácia s prevádzkou škôl sa môže zmeniť, v súlade s vývojom pandemickej situácie. "Ak sa preukáže výrazné zhoršenie situácie, budeme upravovať jednotlivé kroky," dodal.