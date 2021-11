Pčolinský návrh na zníženie trestov za drogy nepodporí, žiada ho stiahnuť

Odborníci neodporúčajú vyňať jednu drogu zo skupiny.

BRATISLAVA. Šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský ani viacerí členovia klubu nepodporia novelu Trestného zákona, ktorou sa majú znížiť trestné sadzby za držanie drog na vlastnú spotrebu.

Pčolinský požiada, aby bol návrh stiahnutý na prepracovanie. Prekáža mu, že novela by mala znížiť tresty aj za užívanie tvrdých drog.

Jeden z predkladateľov novely Kristián Čekovský (OĽANO) reagoval, že odborníci neodporúčajú vyňať jednu drogu a za ňu znížiť tresty.

Ondrej Dostál (SaS) si myslí, že návrh mohol prejsť štandardným pripomienkovaním, ako je to pri vládnych zákonoch.

Pčolinský počas diskusie v pléne Národnej rady SR tvrdil, že sa o túto tému nezaujímal a chápal to tak, že sa idú znížiť tresty za užívanie marihuany.

"Vyzerá to, že to tak nie je, že ideme znížiť tresty aj za užívanie tvrdých drog. S takýmto návrhom zákona určite súhlasiť nebudem, nebudem zaň hlasovať, ani väčšina mojich kolegov a dám procedurálny návrh, aby bol zákon stiahnutý na prepracovanie," povedal s tým, že by sa mala z návrhu vyňať osobitne marihuana.

Novelu podali koaliční poslanci, okrem iných sa pod návrh podpísal aj Pčolinského kolega Ľuboš Krajčír (Sme rodina)

Čekovský vyhlásil, že súčasné znenie zákona "hádže všetky drogy do jedného vreca". Odborníci podľa neho neodporúčajú vyňať jednu drogu a znížiť tresty. "Hovoria o tom, že by sme ju zvýhodňovali," povedal. Policajné metodiky podľa neho určujú množstvá, takisto súdy majú v rukách určenie trestu v nejakom rozsahu.

"V konečnom dôsledku sú tvrdšie drogy postihované tvrdšie, toto sa nemení," reagoval Čekovský s tým, že sa tresty menia len v oblasti užívateľov, nie dílerov a obchodníkov s drogami.

Aj Marek Šefčík z OĽANO si myslí, že návrh má tendenciu znížiť sadzby za všetky drogy. "Musíme nájsť hranicu a nedávať všetky drogy do jedného vreca. Treba to uviesť na správnu mieru, je to nepoctivé," skonštatoval. Vyzval na poctivú a pravdivú diskusiu.

Čekovský tiež v diskusii povedal, že návrh nie je dostatočný a radi by v tejto oblasti šli ešte ďalej. "Ale aj odborníci hovoria, že treba ísť krok po kroku a v prípade zvoľňovania treba myslieť na prevenciu, je to silný prvok," skonštatoval.

Začiatkom týždňa zaslali médiám otvorený list príbuzní tých, ktorým hrozia vysoké tresty za držanie marihuany. Predložený návrh je podľa nich nedostatočný.

"Musíme povedať, že naše argumenty ostali nevypočuté. Sľuby o konkrétnych činoch od konkrétnych poslancov ostali v rovine sľubov, nakoľko predložená novela sa v prevažnej časti nikoho nedotkne a viac-menej len zachováva súčasný marazmus," skonštatovali v stanovisku s tým, že neprimerané trestanie je produkt emocionálnej a populistickej trestnej politiky, v ktorej absentuje ľudskoprávny prístup.